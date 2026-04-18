유은혜 “원칙과 상식이, 결국 ‘진심’이 이긴다”
유은혜 경기도교육감 예비후보가 “원칙과 상식이 이기고 결국 진심이 이긴다는 것을 도민과 함께 증명해 내겠다”고 말했다.
유은혜 예비후보는 17일 경기교육혁신연대 선거관리위원회가 확정한 단일화 방식에 대해 발표한 입장문을 통해 “원칙과 상식은 훼손됐지만 남은 기간 모두의 승리를 위해 뛰겠다”며 이같이 밝혔다.
특히 유 예비후보는 전날 혁신연대 선관위가 보수 성향 유권자를 배제하는 여론조사 방식을 최종 확정한 것을 두고 “혁신연대가 천명했던 ‘도민 모두가 참여하는 열린 단일화’라는 대원칙을 훼손한 것”이라며 유감을 표했다.
그는 “단일화 과정 내내 개인의 유불리를 따지지 않고 오직 도민 참여와 절차적 정당성이라는 원칙만을 지켜왔다”고 강조하면서 “그러나 경선 단계에서부터 유권자를 갈라치고 배제하는 상황이 과연 교육적으로 합당한지, 우리 아이들에게 이 과정이 정의로웠다고 말할 수 있는지 묻고 싶다”고 지적했다.
유 예비후보는 안민석 예비후보 측을 향해서도 “여론조사 방식 결정 과정에서 진보와 중도 성향 유권자만을 대상으로 하자고 주장하며 본인의 유불리만 따져 단일화의 원칙과 상식을 흔든 행태는 그 자체로 참으로 부끄러운 일”이라고 직격탄을 날리면서 “이 모든 불합리와 불공정마저 짊어지고 가겠다”고 말했다.
그러면서 그는 “1400만 경기도민과 159만 학생 앞에 했던 약속을 지키기 위해 결정에 따르겠다”며 “흔들림 없이 아이들과 경기도민만 바라보며 남은 기간 모두의 승리를 위해 뛰겠다”고 강조했다. 이어 “개인의 승리보다 중요한 것은 우리 아이들의 미래와 경기교육의 혁신”이라고 덧붙였다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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