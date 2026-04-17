영·프 주도 화상회의 참석한 李 “호르무즈 항행의 자유 보장 실질적 기여할 것”

호르무즈 교착 상태 조속 해소

해협 안정 위한 관리 메커니즘 모색 제안

이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

글로벌 공급망을 지탱하는 핵심축인 호르무즈 해협 봉쇄로 전세계 에너지, 금융, 산업, 식량안보 전반이 흔들리는 상황에 대해 우려를 표명하면서

호르무즈 해협 관련 상황 평가를 공유하고, 종전 후 해협 내 항행의 자유와 안전을 확보하고 신뢰를 제고하기 위한 외교적·군사적 협력을 증진해 나가자고 뜻을 모았다.