시사 전체기사 [속보] 트럼프, 이란의 ‘호르무즈 완전개방’ 발표에 “땡큐” 입력:2026-04-17 22:35 수정:2026-04-17 22:41 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스트럼프, 이란의 ‘호르무즈 완전개방’ 발표에 “땡큐”트럼프 “이란과 거래 100%완료 전까지 對이란 해상봉쇄 유지”한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1151 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야” 2 조국 “단일화 필연성 없다”에 김재연 “둘 중 하나 죽는 험지” 3 장동혁 방미 성과에 당내선 “맹탕”… 張 “부산 북갑 공천 당연” 4 이 대통령, 유조선 홍해 통과 소식에 “관련 부처 ‘원팀’ 성과” 5 전쟁판 바꾼 저가 드론… 전력화·대응력 높인다 해당분야별 기사 더보기 1 8주 넘으면 나이롱?… “환자 진료권 박탈” “보험금 누수 방지” 2 파도파도 괴담만…한은 총재 후보 딸, 한국여권 불법 사용 의혹 3 ‘재고 곧 끝난다’… 착착착 옥죄어 오는 포장재 대란 4 ‘탈서울’ 행렬, 강남 옆은 주춤… 경기 외곽으로 이동 5 10년 안에 10억 불린 50대 이하 ‘신흥부자’ 30%는 샐러리맨 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] “건강상태 양호” 대전오월드 탈출 ‘늑구’ 9일 만에 무사히 포획 2 “마취총 맞은 늑구, 일어났다”… 늑대 생환 소식에 시민들 안도 3 “김건희, 尹 만나고 구치소 복귀해 정말 많이 울었다” 4 뒤차에 살짝만 받혀도 한방병원 직행… 어떻게 생각하시나요 5 ‘범죄도시’ 모티브였던 경찰관, 음주운전으로 재판행 해당분야별 기사 더보기 1 [속보]호르무즈 해협 봉쇄 이후 한국 선박 첫 홍해 통과 2 교황, 트럼프 또 직격…“한 줌의 ‘폭군’들이 세상 유린” 3 아파트서 수억 현금 뿌린 中여성…이유는? 4 케밥 하나 300만원… 브라질 해변 ‘결제사기’ 주의 5 트럼프 “이스라엘-레바논, 열흘간 공식 휴전 합의” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘하트시그널5’ vs ‘돌싱N모솔’… 동시간대 승자는? 2 부상 속출에도 끄떡없다…‘화수분 타선’ 사자 군단의 포효 3 김민재 vs 이강인…UCL 4강서 ‘코리안더비’ 성사 4 팝콘 대신 응원봉… 영화관에서 콘서트·야구·명상·탱고 다 즐긴다 5 연애 예능 정면충돌…원조 ‘하트시그널5’ vs 파격 ‘돌싱N모솔’ 해당분야별 기사 더보기 1 음식 칼럼니스트 황교익, 문화관광연구원장 임명 2 여행비 최대 50% 환급 ‘반값 여행’ 사전 신청 접수 3 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 4 국산 비만약이 온다…한미약품, 비만약 연내 상용화 준비 본격화 5 “ABT 스튜디오 컴퍼니 한국인 단원들의 성장을 봐주세요” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 李대통령과 ‘떡볶이 먹방’ 황교익 한국문화관광연구원장 임명 “마취총 단 1발이 적중했다”…긴박했던 늑구 포획작전 [속보]호르무즈 해협 봉쇄 이후 우리 선박 첫 홍해 통과 뒤차에 살짝만 받혀도 한방병원 직행… 어떻게 생각하시나요 새벽 ‘묻지마 폭행’ 50대 사지마비… 20대 구속기소 ‘탈서울’ 행렬, 강남 옆은 주춤… 경기 외곽으로 이동 8주 넘으면 나이롱?… “환자 진료권 박탈” “보험금 누수 방지” ‘양주 아동학대’ 의심 사망 3세… 부검서 “두부 손상” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요