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[속보] 트럼프, 이란의 ‘호르무즈 완전개방’ 발표에 “땡큐”

입력:2026-04-17 22:35
수정:2026-04-17 22:41
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도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프, 이란의 ‘호르무즈 완전개방’ 발표에 “땡큐”
트럼프 “이란과 거래 100%완료 전까지 對이란 해상봉쇄 유지”

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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