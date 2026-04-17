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[속보] 이란 “휴전 기간 호르무즈 지정 항로 완전 개방”

입력:2026-04-17 22:12
수정:2026-04-17 22:21
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아바스 아라그치 이란 외무장관은 17일(현지시간) 레바논의 휴전 발효 시점에 맞춰 호르무즈 해협의 선박 통항 제한 조치를 한시적으로 해제하겠다고 선언했다.

아라그치 장관은 이날 자신의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 밝혔다.

다만 그가 밝힌 ‘남은 휴전 기간’이 미국 동부시간 기준 오는 21일까지 예정된 미국과 이란 간의 2주 휴전을 의미하는 것인지, 아니면 이날부터 열흘간 돌입한 이스라엘과 레바논 간의 단기 휴전을 지칭하는 것인지는 구체적으로 명시하지 않았다.

아바스 아라그치 이란 외무장관의 호르무즈 해협 개방 메시지. 아라그치 장관 엑스 캡처

또한 아라그치 장관은 호르무즈 해협을 지나는 상선들에 대해 “이란 항만해사청이 앞서 공지한 ‘조정된 경로’를 따라야 한다”는 단서를 달았다.

이란 당국이 지정한 해당 통항 경로는 오만의 무산담 반도와 인접한 기존의 통상적인 국제 항로가 아닌, 이란 영토인 라라크섬 인근을 지나가도록 설정되어 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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