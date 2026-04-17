[속보] 호르무즈 국제 화상회의 시작…이 대통령 참석
키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 공동 주재하는 호르무즈 해협 자유 통항을 위한 국제 화상 정상회의가 17일 파리에서 시작됐다.
청와대는 이날 오후 9시10분쯤 회의가 개막했다고 밝혔다. 이재명 대통령은 화상으로 참여해 중동 사태와 에너지 공급망에 대한 입장, 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제 연대의 필요성 등을 담은 발언을 할 예정이다.
이번 회의에는 약 40개국이 참석하며, 국제기구를 포함하면 70~80곳이 참여하는 것으로 알려졌다. 화상 회의로 진행되지만, 공동 의장국 외에 프리드리히 메르츠 독일 총리와 조르자 멜로니 이탈리아 총리도 파리를 직접 방문해 회의에 참석한다. 전쟁 당사국인 미국은 이번 회의에 불참한다.
각국 정상들은 호르무즈 해협 재개방과 경제적 충격을 완화하기 위한 공동 대응 방안을 논의한다. 안보 협력과 핵심 공급망 및 산업 지원도 주요 의제로 다뤄진다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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