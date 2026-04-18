“전역 명받았다멍” 8년 임무 마친 군견 두희의 견생2막 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 '개st하우스'를 구독해주세요

“전역 명 받았다멍” 은퇴 후 나고 자란 훈련소로 돌아온 군견들



“네 발 달린 전우에게 가족을” 두희 가족을 모집합니다





■ 사랑스러운 은퇴군견, 두희의 가족을 모집합니다

- 11살, 말리노이즈

- 암컷 23㎏

- 공놀이를 좋아하고 사람을 잘 따름



■ 입양을 희망하는 분은 아래 SNS 채널을 통해 문의해주세요

➡️카카오톡 '육군 군견훈련소'

➡️인스타그램 '육군 군견훈련소'

➡️육군 홈페이지를 통해 분양 신청



■ 두희는 개st하우스에 출연한 175번째 견공입니다(120마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



