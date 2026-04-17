전국 휘발유 가격 평균 2000원 돌파
전국 주유소의 휘발유 평균 가격이 리터(ℓ)당 2000원 선을 돌파했다. 미국과 이란이 종전을 위한 협상 테이블에 마주 앉았음에도, 여전한 중동 정세의 불확실성이 국내 기름값에 지속적인 압박을 가하는 모양새다.
17일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 7시 기준 전국 주유소의 평균 휘발유 판매 가격은 전날 대비 0.9원 상승한 ℓ당 2000.0원을 기록했다. 같은 시각 전국 경유 평균 가격도 1.1원 오른 1994.2원으로 집계됐다.
전국 평균 휘발유 가격이 ℓ당 2000원대를 기록한 것은 과거 러시아·우크라이나 전쟁 발발로 글로벌 고유가 사태가 극에 달했던 지난 2022년 7월 20일(2002.2원) 이후 약 3년 9개월 만이다.
국내에서 기름값이 가장 비싼 서울의 경우 상승세가 더욱 가파르다. 서울 주유소의 평균 휘발유 가격은 이미 지난 7일 2000원 선을 넘어선 이후 연일 오름세를 보이고 있다. 이날 기준 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 1.9원 오른 ℓ당 2030.6원을, 경유 가격은 2.1원 뛴 2016.7원을 각각 나타냈다.
국내 유가 상승의 주된 원인은 중동발 지정학적 리스크에 따른 국제 유가의 불안정성이다. 전날 국제 유가는 미국과 이란 간의 종전 및 휴전 협상이 순탄치 않을 것이라는 불확실성이 시장에 반영되면서 상승했다.
국내 수입 원유의 기준이 되는 두바이유 가격은 전 거래일보다 배럴당 0.7달러 오른 101.8달러로 마감했다. 국제 자동차용 휘발유 가격 역시 1.9달러 뛴 120.9달러를 기록했다. 반면 국제 자동차용 경유 가격은 1.1달러 하락한 172.2달러로 나타났다.
통상적으로 국제 유가의 변동분은 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 판매 가격에 반영되는 만큼, 당분간 국내 기름값의 변동성은 계속될 전망이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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