김경일 파주시장 “휴대폰 대납 의혹, 터무니없는 얘기”
김경일 경기 파주시장이 최근 불거진 ‘휴대폰 구입비 대납 의혹’에 대해 “터무니없는 얘기”라며 결백을 주장했다.
김 시장은 17일 자신의 SNS를 통해 “사용 중인 휴대폰 비용은 중고폰 보상과 현금을 포함해 모두 본인이 직접 지불했다”며 관련 의혹을 전면 부인했다.
그는 휴대폰을 직접 판매한 당사자의 확인이 있음을 강조하며, 근거 자료로 판매자의 ‘사실확인서’를 함께 첨부해 공개했다.
이번 논란은 최근 김 시장의 휴대전화 구입비를 대납했다는 의혹이 제기된 A씨가 경찰 조사에서 김 시장의 휴대폰 비용 140만원을 대납했다고 진술하면서 가열됐다.
이에 대해 김 시장은 A씨를 ‘가까운 친구’라고 언급하며 “청탁을 거절한 것에 서운함을 느껴 입장을 바꾼 모양이지만 참으로 어이가 없다”고 반박했다.
김 시장은 이번 의혹 제기의 시점이 더불어민주당 파주시장 후보 경선 막바지라는 점에 주목하며, 이를 허위사실 유포로 규정했다.
김 시장은 “아무리 용을 써도 없는 건 없는 것이고 아닌 건 아닌 것”이라고 결백에 대한 자신감을 드러냈다.
앞서 경찰은 A씨의 출석 조사와 관련 자료 제출이 마무리됨에 따라 조만간 김 시장을 불러 청탁금지법 위반 여부 등을 조사할 방침인 것으로 알려졌다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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