김경일 파주시장 “휴대폰 대납 의혹, 터무니없는 얘기”

김경일 파주시장 페이스북 캡처

김경일 파주시장이 제시한 사실확인서. 김경일 파주시장 페이스북 캡처

김 시장은 이번 의혹 제기의 시점이 더불어민주당 파주시장 후보 경선 막바지라는 점에 주목하며, 이를 허위사실 유포로 규정했다.

김 시장은 “아무리 용을 써도 없는 건 없는 것이고 아닌 건 아닌 것”이라고 결백에 대한 자신감을 드러냈다.