‘경찰의 별’ 경무관 전보 인사…서울청 수사 지휘부 교체

경찰청. 뉴시스

경찰청이 17일 경무관 56명에 대한 전보 인사를 단행했다. 전국 최대 지방경찰청인 서울경찰청의 핵심 수사 지휘부로 불리는 광역수사단장과 안보수사부장 자리는 6개월 만에 채워졌다.