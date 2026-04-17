‘경찰의 별’ 경무관 전보 인사…서울청 수사 지휘부 교체
경찰청이 17일 경무관 56명에 대한 전보 인사를 단행했다. 전국 최대 지방경찰청인 서울경찰청의 핵심 수사 지휘부로 불리는 광역수사단장과 안보수사부장 자리는 6개월 만에 채워졌다.
서울청 수사 지휘부는 경찰 내 수사통으로 재편됐다. 지난해 10월 서울청 광역수사단장에서 서울 강서경찰서장으로 자리를 옮겼던 오승진 경무관은 6개월 만에 서울청 수사부장에 임명됐다. 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원 사건 등 각종 특수수사를 총괄하는 광역수사단장에는 박찬우 경찰청 경제범죄수사과장이 낙점됐다. 안보수사부장에는 국무조정실에 파견됐던 최은정 경무관이 임명됐다.
경찰청 치안정보심의관에는 김성준 경기남부청 공공안전부 치안정보과장이, 국가수사본부 전기통신금융사기 통합대응단장에는 오창배 부산청 홍보담당관이 각각 보임됐다.
기존에 총경이 서장을 맡았던 서울 영등포서와 관악서는 이번 인사부터 경무관 자리가 됐다. 영등포서장에는 여진용 인천청 공공안전부장이, 관악서장에는 김광식 강원청 원주서장이 임명됐다.
이 중 28명은 지난 3일 경무관으로 승진했다. 김상형 서울청 범죄예방질서과장은 전북청 공공안전부장에, 김종관 경찰청 인사과장은 대전청 생활안전부장에 임명됐다. 이들은 2022년 윤석열 정부 시절 경찰국 신설에 반대해 열린 총경회의 참석자다.
경무관은 치안총감, 치안정감, 치안감에 이어 네 번째로 높은 경찰 계급으로, 군대로 치면 장성급으로 분류된다. 시·도경찰청 차장, 서울·부산·경기·인천 등 경찰청 부장, 경찰청 심의관 등 직책을 맡는다．
임송수 조민아 기자 songsta@kmib.co.kr
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