이색 게임기 ‘플레이데이트’, 올 하반기 시즌3 출시
독특한 조작 방식으로 글로벌 인디 게임 팬들의 사랑을 받아온 휴대용 콘솔 게임기 ‘플레이데이트’가 올 하반기 새로운 게임 라인업인 ‘시즌3’로 돌아온다.
17일 ‘스크린허브’ 등 외신에 따르면 미국의 소프트웨어 개발사 패닉은 기기 출시 4주년을 맞아 이 같은 소식을 전하며 “색다르고 기발한 신작 게임들이 다수 포함될 것”이라고 예고했다.
국내 게임 유저들에게 다소 생소할 수 있는 플레이데이트는 기존의 콘솔 기기들과 사뭇 다른 특징을 가진다. 가장 눈에 띄는 건 기기 측면에 달려 있는 물리적인 크랭크(손잡이)다. 플레이어는 십자키와 2개의 버튼 외에도 이 크랭크를 직접 빙글빙글 돌려 낚싯줄을 감거나 사물을 회전시키는 등 아날로그적인 조작감을 경험할 수 있다.
흑백 화면에 한 손에 들어오는 노란색 디자인은 레트로 감성을 자극한다. 화려한 그래픽이나 복잡한 시스템 대신 참신한 아이디어로 승부하는 인디 게임들을 일정 기간마다 시즌제로 전송받아 즐기는 독특한 방식을 채택하고 있다.
패닉 측은 이번 시즌3에서 사무용 의자를 컬링 스톤처럼 날리는 독특한 플레이스타일의 ‘오피스 체어 컬링’이 깜짝 신작으로 발매된다고 밝혔다.
또한 개발사는 이번 시즌3 발표와 함께 교육 분야에서의 활용 가치도 새롭게 조명했다. 한정된 버튼과 크랭크라는 기기 특유의 제약 조건이 오히려 개발자들에게 빠른 아이디어 구현과 직관적인 테스트를 가능하게 한다는 것이다. 실제로 미국 듀크 대학교 등 전 세계 여러 교육 기관에서는 학생들의 코딩 및 게임 디자인 교육에 플레이데이트를 활용하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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