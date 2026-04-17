명지대, 레온즈 에더 FISU 회장에 명예 교육학박사 학위 수여

국제 대학스포츠 발전 및 스포츠를 통한 인류 평화 기여 공로 인정

레온즈 에더 FISU 회장 명예박사 학위수여식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 한영근 교학부총장, 임연수 총장, 레온즈 에더 회장, 유병진 명예총장, 강창희 2027 충청 세계대학경기대회 조직위원장. (사진=명지대)

명지대학교(총장 임연수)는 17일 인문캠퍼스 방목학술정보관에서 학위수여식을 열고, 레온즈 에더(Leonz Eder) 국제대학스포츠연맹(FISU) 회장에게 명예 교육학박사 학위를 수여했다.

에더 회장은 스위스 장크트갈렌대학교 교수를 거쳐 2023년 FISU 회장으로 선출된 교육자이자 스포츠 행정가다. 그는 지난 30여 년간 국제 대학스포츠 발전에 헌신하며, 특히 2003년 대구 및 2015년 광주 하계 유니버시아드 개최를 적극 지원했다. 대구 대회 당시에는 북한 선수단의 참가를 이끌어내며 스포츠를 통한 평화 증진에 기여했다는 평가를 받는다.

또한, 그의 지원 아래 명지대 용인캠퍼스는 국내 대학 최초로 FISU ‘Healthy Campus’ 인증 최고 등급인 플래티넘을 획득하며 국제적인 건강 캠퍼스로 인정받은 바 있다.

임연수 총장은 축사를 통해 “에더 회장은 스포츠로 교육의 가치를 확장하고 세계 청년들의 연대를 이끈 리더”라며 학위 수여의 의미를 밝혔다. 유병진 명예총장과 강창희 2027 충청 세계대학경기대회 조직위원장도 참석해 축하를 전했다.

에더 회장은 답사에서 “대학 스포츠는 학생들의 전인적 성장을 돕는 중요한 교육적 수단”이라며 “앞으로도 세계 청년들이 교류하고 협력할 수 있는 기반을 넓혀가겠다”고 소감을 밝혔다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 명지대학교(총장 임연수)는 17일 인문캠퍼스 방목학술정보관에서 학위수여식을 열고, 레온즈 에더(Leonz Eder) 국제대학스포츠연맹(FISU) 회장에게 명예 교육학박사 학위를 수여했다.에더 회장은 스위스 장크트갈렌대학교 교수를 거쳐 2023년 FISU 회장으로 선출된 교육자이자 스포츠 행정가다. 그는 지난 30여 년간 국제 대학스포츠 발전에 헌신하며, 특히 2003년 대구 및 2015년 광주 하계 유니버시아드 개최를 적극 지원했다. 대구 대회 당시에는 북한 선수단의 참가를 이끌어내며 스포츠를 통한 평화 증진에 기여했다는 평가를 받는다.또한, 그의 지원 아래 명지대 용인캠퍼스는 국내 대학 최초로 FISU ‘Healthy Campus’ 인증 최고 등급인 플래티넘을 획득하며 국제적인 건강 캠퍼스로 인정받은 바 있다.임연수 총장은 축사를 통해 “에더 회장은 스포츠로 교육의 가치를 확장하고 세계 청년들의 연대를 이끈 리더”라며 학위 수여의 의미를 밝혔다. 유병진 명예총장과 강창희 2027 충청 세계대학경기대회 조직위원장도 참석해 축하를 전했다.에더 회장은 답사에서 “대학 스포츠는 학생들의 전인적 성장을 돕는 중요한 교육적 수단”이라며 “앞으로도 세계 청년들이 교류하고 협력할 수 있는 기반을 넓혀가겠다”고 소감을 밝혔다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지