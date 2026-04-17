크리스에프앤씨×체육볶음BOB, 전략적 MOU 체결…‘예술·스포츠·브랜드’ 융합 비즈니스 본격화

6월 22일 임진한 자선골프대회로 프로젝트 개시

크리스밸리CC ‘문화 플랫폼’으로 발전시켜 나가

아트살롱·굿즈 등 복합 문화 예술 생태계 구축 목표





크리스에프앤씨 우윤주 이사와 체육볶음BOB 안기대 대표(오른쪽). 체육볶음BOB

크리스에프앤씨(대표 우진석)가 스포츠·아트융합 프로젝트 그룹 ‘체육볶음BOB(대표 안기대)’와 예술 기반의 새로운 문화 비즈니스 모델 구축을 위한 전략적 업무협약을 지난 15일에 체결했다.



이번 협약은 예술과 스포츠, 브랜드를 유기적으로 연결하는 새로운 구조를 설계하고, 이를 통해 지속 가능한 수익 모델과 사회적 가치를 동시에 창출하기 위해 추진됐다.



양사는 단순히 프로젝트 단위의 협력을 넘어 작가 발굴부터 전시, 유통, 굿즈 개발, 컬렉터 네트워크에 이르는 전 과정을 통합적으로 설계할 계획이다.



첫 행보는 오는 6월 22일 크리스에프앤씨 소유의 ‘크리스밸리CC’에서 열리는 ‘임진한 자선골프대회’다. 이번 대회는 크리스에프앤씨가 후원하고 체육볶음BOB이 공동 주최로 열린다. 단순한 라운드를 넘어 전시, 경매, 굿즈, 콘텐츠가 결합된 복합 문화 프로젝트로 기획됐다.



양사는 크리스밸리CC를 ‘전시와 소통이 가능한 문화 플랫폼’으로 만들기로 했다. 이에 따라 VIP 고객을 대상으로 작가 도슨트, 작품 구매, 컬렉터 네트워킹이 결합된 ‘아트살롱’ 프로그램을 운영키로 했다.



아울러 미술 작가의 IP(지식재산권)를 활용한 골프 및 라이프스타일 굿즈를 공동 기획, 크리스에프앤씨의 온·오프라인 유통망을 통해 선보일 예정이다.



자선골프대회를 포함한 주요 프로그램의 수익금 일부는 서울대학교 어린이병원 등에 기부되어 예술과 스포츠를 통한 선한 영향력 확산에 쓰여질 예정이다.



크리스에프앤씨우윤주 이사는 “이번 협업은 브랜드가 예술을 통해 확장되고 고객에게 차별화된 경험을 제공하는 중요한계기가 될 것”이라며 “크리스밸리CC를 중심으로 예술과 스포츠, 라이프스타일이 결합된 독보적인 문화플랫폼을 구축하겠다”고 밝혔다.



체육볶음BOB 안기대 대표는 “예술이 전시를 넘어 산업과 공간 속에서 새로운 비즈니스 구조를 만들어야 한다는 철학을 현실화하겠다”며 “이번 협약을 시작으로 예술가와 기업, 소비자가 공존하는 지속 가능한 문화 생태계를 만들어갈 것”이라고 전했다.



양사는 향후 자선골프대회와 아트살롱을 단계적으로 확장하며 예술 기반 콘텐츠 산업의 혁신 사례를 지속적으로 만들어갈 계획이다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 크리스에프앤씨(대표 우진석)가 스포츠·아트융합 프로젝트 그룹 ‘체육볶음BOB(대표 안기대)’와 예술 기반의 새로운 문화 비즈니스 모델 구축을 위한 전략적 업무협약을 지난 15일에 체결했다.이번 협약은 예술과 스포츠, 브랜드를 유기적으로 연결하는 새로운 구조를 설계하고, 이를 통해 지속 가능한 수익 모델과 사회적 가치를 동시에 창출하기 위해 추진됐다.양사는 단순히 프로젝트 단위의 협력을 넘어 작가 발굴부터 전시, 유통, 굿즈 개발, 컬렉터 네트워크에 이르는 전 과정을 통합적으로 설계할 계획이다.첫 행보는 오는 6월 22일 크리스에프앤씨 소유의 ‘크리스밸리CC’에서 열리는 ‘임진한 자선골프대회’다. 이번 대회는 크리스에프앤씨가 후원하고 체육볶음BOB이 공동 주최로 열린다. 단순한 라운드를 넘어 전시, 경매, 굿즈, 콘텐츠가 결합된 복합 문화 프로젝트로 기획됐다.양사는 크리스밸리CC를 ‘전시와 소통이 가능한 문화 플랫폼’으로 만들기로 했다. 이에 따라 VIP 고객을 대상으로 작가 도슨트, 작품 구매, 컬렉터 네트워킹이 결합된 ‘아트살롱’ 프로그램을 운영키로 했다.아울러 미술 작가의 IP(지식재산권)를 활용한 골프 및 라이프스타일 굿즈를 공동 기획, 크리스에프앤씨의 온·오프라인 유통망을 통해 선보일 예정이다.자선골프대회를 포함한 주요 프로그램의 수익금 일부는 서울대학교 어린이병원 등에 기부되어 예술과 스포츠를 통한 선한 영향력 확산에 쓰여질 예정이다.크리스에프앤씨우윤주 이사는 “이번 협업은 브랜드가 예술을 통해 확장되고 고객에게 차별화된 경험을 제공하는 중요한계기가 될 것”이라며 “크리스밸리CC를 중심으로 예술과 스포츠, 라이프스타일이 결합된 독보적인 문화플랫폼을 구축하겠다”고 밝혔다.체육볶음BOB 안기대 대표는 “예술이 전시를 넘어 산업과 공간 속에서 새로운 비즈니스 구조를 만들어야 한다는 철학을 현실화하겠다”며 “이번 협약을 시작으로 예술가와 기업, 소비자가 공존하는 지속 가능한 문화 생태계를 만들어갈 것”이라고 전했다.양사는 향후 자선골프대회와 아트살롱을 단계적으로 확장하며 예술 기반 콘텐츠 산업의 혁신 사례를 지속적으로 만들어갈 계획이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지