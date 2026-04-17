10일간 총성 멎은 레바논…헤즈볼라 “방아쇠 손 안 떼”
미국의 도널드 트럼프 대통령 중재로 성사된 이스라엘과 레바논의 10일간 단기 휴전이 시작된 17일(현지시간), 레바논의 무장정파 헤즈볼라는 이스라엘 측이 합의를 어길 경우 즉각 전투를 재개하겠다며 강경한 입장을 밝혔다.
헤즈볼라는 이날 발표한 성명을 통해 “우리는 적의 기만행위를 경계하며 방아쇠에서 손가락을 떼지 않을 것”이라며 긴장의 끈을 늦추지 않겠다는 의지를 분명히 했다.
이번 휴전은 트럼프 대통령의 강한 압박 속에 간밤부터 효력이 발생했다. 그러나 이스라엘은 휴전 기간 중에도 헤즈볼라의 주요 거점인 레바논 남부에 진입해 있는 지상군 병력을 물리지 않겠다는 방침을 고수하고 있어 무력 충돌의 불씨는 여전히 남아있는 상태다.
실제로 레바논 국영 통신사(NNA)는 이스라엘군이 레바논 남부 키암시에서 휴전을 어기고 총격을 가했다고 보도하기도 했다.
이런 아슬아슬한 상황 속에서도, 전화를 피해 고향을 떠났던 레바논 남부 접경지대 주민들은 서둘러 귀향길에 오르고 있다.
헤즈볼라 측과 연계된 현지 매체 알마야딘에 따르면, 레바논군은 휴전 발효 직후 이스라엘의 공습으로 끊어졌던 알카스미예 교량을 신속히 보수해 통행을 재개시켰으며, 주민들이 안전하게 오갈 수 있는 새로운 우회로도 확보했다.
이에 따라 레바논 남부로 이어지는 주요 도로들에는 고향으로 돌아가려는 피란민들의 차량이 한꺼번에 쏟아져 나오며 심한 교통 체증이 발생하고 있다. 알마야딘은 현지 상황에 대해 “수많은 주민이 휴전 소식과 함께 남부 접경지로 이동하기 시작했다”면서 “도로가 파괴된 상태지만 귀환 행렬은 끊이지 않고 있다”고 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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