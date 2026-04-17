김민선·전예성·홍지원, 넥센·세인트나인 마스터스 첫날 공동 선두
2연승 도전 김민솔 2타차 공동 5위
김민선과 전예성, 홍지원이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 넥센·세인트나인 마스터스(총상금 10억원) 1라운드 공동 선두에 올랐다.
지난주 iM금융오픈 우승으로 신인상 포인트 1위에 자리한 김민솔과 통산 2승을 이 대회에서만 거두고 있는 ‘가야의 여인’ 최은우가 5언더파를 쳐 공동 5위에 자리했다.
김민선은 17일 경남 김해시 가야CC(파72·6902야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 몰아쳐 7언더파 65타를 기록했다. 전예성과 홍지원도 보기 프리의 완벽한 경기를 펼쳐 공동 선두에 자리했다.
김민선은 지난해 4월 덕신EPC챔피언십에 이어 투어 2승에 도전한다. 직전 대회인 iM금융오픈 2라운드까지 공동 선두에 자리해 2승 기회를 잡았으나 마지막날 부진으로 공동 6위에 그쳤다.
지난주 iM금융오픈에서 공동 2위에 입상한 전예성은 다시 한 번 우승 경쟁에 가세햇다. 몰아치기에 능한 전예성은 2021년 7월 에버콜라겐 퀸즈크라운 이후 우승이 없다. 올해는 준우승과 3위에 각각 한 차례씩 입상할 정도로 상승세다.
통산 2차례 우승을 메이저대회에서만 거둬 ‘메이저 퀸’이라는 별명을 얻고 있는 홍지원은 생애 첫 일반 대회 우승 기회를 잡았다. 그는 2022년 한화클래식과 2023년 DB그룹 한국여자오픈에서 우승했다.
박혜준이 공동 선두에 1타 뒤진 단독 4위(6언더파 66타)에 자리했다. 김민별과 정윤지도 5언더파 67타를 쳐 공동 5위 그룹에 합류했다.
박현경과 시즌 1승이 있는 고지원 등이 4언더파 68타, 공동 9위에 올랐다. 지난해 이 대회에서 우승한 방신실과 지난해 대상 수상자 유현조는 1언더파 71타, 공동 50위로 2라운드를 시작한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사