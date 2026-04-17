구자현 대행 “국정조사 공정히 진행해달라”…검찰 내부선 “사후약방문”
구자현 검찰총장 직무대행이 여권이 주도하는 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회를 두고 비판의 목소리를 냈다. 대장동 개발비리 사건을 수사한 검사가 국정조사 증인 출석을 요구받고 자살 시도를 한 사실이 알려졌고, 국정조사에서 검찰에 대한 비판이 지속해서 제기되자 검찰 내부 동요를 의식한 조치로 보인다. 다만 검찰 내부에서는 “이제와서 목소리를 내면 뭐가 바뀌는 것이냐. 사후약방문”이라는 비판이 나온다.
구 대행은 17일 퇴근길 서울 서초구 대검찰청 앞에서 “국정조사 증인으로 채택된 검사에 대한 안타까운 소식이 언론에 보도가 됐다”며 “총장 대행으로서 참담한 마음으로 소식을 접했고, 본인의 회복과 안정이 최우선이 돼야 할 것”이라고 말했다.
구 대행은 “3일 1차 기관보고시 이번 국정조사에 대해서 재판 중 사건을 대상으로 한다는 점에 대한 우려와 법과 원칙에 따라 실무를 담당한 검사와 수사관들 소환은 필요최소한으로 해줄 것을 말한 바 있다”고 말했다. 이어 “다수 담당 검사와 수사관들이 증인으로 서게 됐고 모욕적인 말을 듣거나, 답변 기회를 제대로 얻지 못한 상황들이 발생했다”고 언급했다.
구 대행은 “어떤 국정조사도 재판에 영향을 미치려고 한다는 평가를 받아선 안 된다는 점에 모든 분들이 동의하시리라 생각한다”며 “남은 기간 공정하게 객관적으로 국정조사를 진행해주실 것을 다시 한 번 간곡하게 부탁드린다”고 당부했다. 이어 “향후 진행되는 국정조사 과정에서는 관련 사건 수사 등을 담당하였던 당시 평검사나 수사관들에 대한 증인채택은 철회해 주시고, 반드시 소환이 필요한 경우에도 재판에 미치는 영향을 고려하여 신중하고 절제된 방식으로 진행하여 주실 것을 요청한다”고 했다.
최근 신장 절제 수술을 받은 이주 검사는 이달 10일 증인 출석 요구에 억울함을 호소하며 자살을 시도했다 현재 입원 중인 것으로 전해졌다. 검찰 내부는 대장동 수사 검사의 극단적 시도가 알려지면서 검찰 정치권과 지휘부를 향한 비판의 목소리가 분출하고 있다. 정치권의 검찰에 대한 무분별한 비판과 이에 대해 제대로 대응하지 못하는 검찰 지휘부를 향한 검사들의 불만도 커지는 모양새다.
공봉숙 서울고검 검사는 이날 검찰 내부망 이프로스에 글을 올려 “보는 동료들이 이렇게 억울한 심정인데 직접 당하는 검사들은 오죽할까. 대북송금 사건이건 대장동 사건이건 조작기소, ‘진술회유’가 밝혀진 게 뭐가 있나”라며 “범죄자들과 변호인들의 선동적인, 수도 없이 변하는 주장들 외에 뭐가 있나”라고 주장했다.
공 검사는 “빈껍데기만 남은 상황에서 우아하게 새로운 조직과 제도를 준비하고 있으면 되는 건가. 검사들이 억울한 피해를 입으면 ‘위헌적 국정조사와 괴롭힘을 중단하라’고 하라”며 “법무부에서 시키는 일이라고 덥석 감찰하고 직무정지 요청하고 특검에 사건 보내는 일만 하려면 대검이나 총장이 왜 필요한가”라고 했다.
한 간부급 검사는 “이제 와서 목소리를 내면 바뀌는 것이 대체 무엇이냐”며 “사후약방문에 그치는 말들일뿐 구성원을 보호해야 하는 검찰총장으로서의 책임을 다하고 있는지 다시 한 번 돌아봐야 한다”고 말했다. 다른 검사는 “선배들이 부끄럽지 않게 행동했으면 한다”고 했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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