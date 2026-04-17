3살 아이 학대 사망, 20대 친부 아동학대치사 송치

아동학대에서 아동학대치사 혐의 변경

휴대전화서 2년간 학대 의심 내용 확보

경찰 압수수색 실시…A씨 부부 혐의 부인

이번 사건은 과거 아동학대 의심 신고가 있었음에도 비극을 막지 못했다는 점에서 당국의 대응 적절성 논란으로 번지고 있다.

검찰 또한 불기소 처분을 내린 바 있다.

또한 2024년과 2025년에는 A씨와 C씨가 싸우며 가정 폭력 신고가 두 차례 접수됐던 것으로 확인됐다. 당시 신고는