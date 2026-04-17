최호정 서울시의장, 국민의힘 서초구청장 경선 불참 선언
국민의힘 소속 최호정 서울시의회 의장이 국민의힘 서초구청장 후보 경선에 불참하겠다고 선언했다. 경선 후보 선출 과정에 문제가 있어 경선을 받아들일 수 없다는 취지다.
최 의장은 17일 입장문을 내고 “4년 전 (전성수) 현 서초구청장은 지역 기반이 없는 상태에서 단수 공천을 받았다. 2025년 12월에는 해당 공천 과정에 대한 의혹이 언론 보도를 통해 제기됐지만 충분한 해명이 이뤄지지 않았다”며 이같이 밝혔다.
최 의장은 “당시 경선을 준비하던 4명의 예비후보가 공개 기자회견을 통해 이의를 제기했으나 받아들여지지 않았다”면서 “4년 전 공천 의혹이 충분히 해소되지 않은 상황인데도 같은 인물을 다시 경선 후보로 확정해 면죄부를 줬다”고 지적했다.
최 의장은 “제가 경선에 참여하면 이 경선은 ‘공정한 경쟁을 거친 공천’이라는 외형을 갖추게 된다”며 “그 순간 4년 전 공천 과정의 의혹은 경선이라는 형식 아래 묻히게 될 것”이라고 강조했다. 이어 “결국 저의 경선 참여는 의혹이 해소되지 않은 후보에게 면죄부를 주는 행위에 동의하는 것이 된다”며 “저는 그 역할을 맡지 않겠다”고 덧붙였다.
최 의장은 “서초구에서 부정 공천 의혹이 해소되지 않은 후보를 다시 경선 후보로 내세우면 상대 진영은 이를 빌미로 우리 당 전체의 공천 명분을 훼손하려 들 것”이라며 “이 경선은 (이번 지방선거에서) 우리 당의 발목을 잡을 것”이라고 우려했다.
다만 “경선에는 참여하지 않지만 서초구와 서초구민, 서울시민에 대한 책임감은 변함이 없다”며 “앞으로도 서초구 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 역할을 이어가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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