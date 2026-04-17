경기과기대, 잇단 논란에 ‘운영 불신’ 확산
총장 선임·교원 징계·지원금 전용 의혹
경기과학기술대학교가 총장 선임부터 교원 징계, 정부 재정지원사업비 전용 의혹 등 잇따른 논란으로 내부 갈등과 불신이 커지고 있다.
17일 경기과기대에 따르면 최근 퇴임한 허남용 총장의 후임을 뽑는 선임 절차가 진행 중이다.
경기과기대 이사회는 최근 총장추천위원회(총추위)를 구성하고 총장 선임 절차에 착수 했지만, 교내에서는 특정 부처 출신 인사가 이미 내정됐다는 내정설이 돌고 있다.
1999년 개교 이후 산업통상자원부 등 정부 부처 출신들이 총장직을 독식해온 전례가 되풀이될 것이라는 비판이다.
대학 측은 10여 명의 지원자를 대상으로 공정한 심사를 진행하고 있으며 내정자는 없다는 입장이지만, 구성원들은 해묵은 관행이 반복될까 우려하고 있다.
행정의 객관성 결여에 대한 비판은 인사와 예산 집행 문제로도 확산하고 있다.
정부 재정지원사업을 담당해 온 한 교원에 대한 면직 처분을 두고 징계 사유의 구체성과 절차적 정당성이 부족하다는 내부 비판이 나오는 가운데 수억원대 정부 지원금 전용 의혹까지 터져 나왔다.
지방대학 경쟁력 강화를 위한 ‘대학지원체계(RISE)’ 사업비가 본래 목적과 다르게 쓰였다는 내부 폭로가 나오면서 관계 당국이 조사에 착수한 상태다.
대학 측은 사업비 전용 의혹에 대해 사실무근이라고 선을 그었으나, 실무형 행정을 기대하며 등장한 현 처장단에 대한 구성원들의 실망감은 커지고 있다.
일부 구성원들은 대학 관리자들이 공익보다는 기득권 방어에 치중하고 있다며, 명확한 기준 공개와 이해충돌 회피 등 근본적인 행정 쇄신을 요구하고 있다.
대학의 한 관계자는 “원칙이 주관보다 우선하는 행정과 학교 전체 이익을 우선하는 책임 있는 운영이 절실하다”며 “도덕적 해이와 관리 미숙으로 인한 학교의 위기가 지속되어서는 안 된다”고 강조했다.
시흥=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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