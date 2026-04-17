경기과기대, 잇단 논란에 ‘운영 불신’ 확산

총장 선임·교원 징계·지원금 전용 의혹

경기과학기술대학교 전경. 경기과학기술대학교 제공

논란으로 내부 갈등과 불신이 커지고 있다.

17일 경기과기대에 따르면 최근 퇴임한 허남용 총장의 후임을 뽑는 선임 절차가 진행 중이다.

일부 구성원들은 대학 관리자들이 공익보다는 기득권 방어에 치중하고 있다며, 명확한 기준 공개와 이해충돌 회피 등 근본적인 행정 쇄신을 요구하고 있다.

대학의 한 관계자는 “원칙이 주관보다 우선하는 행정과 학교 전체 이익을 우선하는 책임 있는 운영이 절실하다”며 “도덕적 해이와 관리 미숙으로 인한 학교의 위기가 지속되어서는 안 된다”고 강조했다.