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‘해임교사 복직’ 동조시위 세종호텔 노조지부장 구속

입력:2026-04-17 17:55
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지난 15일 새벽 용산구 서울시교육청 옥상에서 복직을 요구하며 고공농성을 벌인 해임 교사 지혜복씨를 위해 건물 입구를 막은 혐의를 받는 민주노총 서비스연맹 고진수 세종호텔지부장 등이 17일 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다. 연합뉴스

해임 교사 지혜복씨의 복직 요구 시위에 연대해 농성을 벌이다 경찰에 체포된 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장이 17일 구속됐다.

서울서부지법 양은상 영장전담 부장판사는 이날 폭력행위처벌법상 공동주거침입 등 혐의를 받는 고 지부장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “도망 염려가 있다”며 영장을 발부했다. 고 지부장과 같은 혐의로 심사받은 두 명에 대해선 주거가 일정하고 증거인멸·도망 염려가 없다는 이유로 영장이 기각됐다.

이들은 지난 15일 오전 4시쯤 서울 용산구 서울시교육청 옥상에서 복직을 요구하며 고공농성을 벌인 지씨를 지원하기 위해 건물 입구를 막는 등 동조 시위를 벌인 혐의를 받는다.

지씨 등 12명을 체포한 서울 용산경찰서는 전날 고 지부장 등을 제외한 9명을 석방하고, 나머지 인원들에 대해서는 구속영장을 신청했다.

지씨는 2024년 9월 서울 한 중학교에서 학내 성폭력 문제를 제기했다가 부당전보 발령을 받았고, 이에 항의하는 과정에서 해임됐다. 서울시교육청은 최근 법원에 해임 처분을 취소하겠다는 의사를 밝혔지만 아직 복직 조처는 이뤄지지 않은 상태다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

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