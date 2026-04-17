“주주 부담 완화” 한화솔루션, 유상증자 2.4조→1.8조 축소
한화솔루션이 유상증자에 대한 주주 부담을 완화하기 위해 증자 규모를 기존 2조4000억원에서 1조 8000억원으로 대폭 줄였다. 금융감독원이 증권신고서에 대해 정정신고서 제출을 요구한 지 8일 만이다. 김승연 한화그룹 회장은 책임경영 차원에서 다음 달부터 무보수로 한화솔루션 경영에 참여하기로 했다.
한화솔루션은 17일 이사회를 열고 유상증자 규모를 기존 2조4000억원에서 1조8000억원으로 6000억원 축소하는 변경안을 의결했다고 밝혔다. 당초 계획했던 채무 상환 자금은 1조5000억원에서 9000억원으로 줄였고, 9000억원 규모의 미래 성장 투자 계획은 그대로 유지했다.
변경안에 따라 발행 주식 수는 7200만주에서 5600만주로 줄고 증자 비율도 41.3%에서 32.1%로 낮아진다. 유상증자 참여 시 1주당 배정받는 신주 수는 약 0.33주에서 약 0.26주로 줄어든다.
한화솔루션은 “유상증자에 대한 여러 주주 등의 다양한 의견을 반영해 주주 가치를 보호하고 자금 부담을 완화하는 방안을 마련했다”고 밝혔다.
증자 축소로 인해 부족해진 6000억원의 재원은 투자자산 유동화와 자본성 조달 등으로 마련할 예정이다. 이를 바탕으로 앞서 발표한 미래 혁신 성장 투자와 재무구조 개선, 주주환원 정책을 계획대로 실시하겠다는 방침이다.
한화솔루션은 올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음, 대출 등을 상환해 2026년 연결 부채비율은 150% 이내로 관리하고, 순차입금도 약 9조7000억원 정도로 관리할 예정이다. 장기적으로 2030년까지 연결 부채비율 110% 이내, 순차입금 7조원 수준을 목표로 재무 건전성을 지속적으로 강화해 나간다.
또한 2030년 연결 기준 매출 33조원, 영업이익 2조9000억원 달성을 목표로 신재생에너지와 고부가가치 소재 등 핵심 성장 분야에 대한 투자를 지속한다. 주주가치 제고를 위해 2026년부터 2030년까지 5년간 연결 당기순이익의 10%는 배당 또는 자사주 매입·소각 등의 방식으로 주주에게 환원할 계획이다. 2030년까지 추가 유상증자도 추진하지 않는다.
한화솔루션은 오는 21일 경영진이 직접 국내 증권사 연구원들에게 유상증자 기대 효과 및 자구안, 성장 투자에 대한 계획 등을 설명하는 간담회를 연다. 이후 1분기 실적 발표 기업설명회를 개최해 투자자 소통을 강화할 계획이다.
한화솔루션 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 “유상증자 추진 초기 규모와 배경에 대해 주주 여러분 및 시장과 충분히 소통하지 못해 큰 심려를 끼쳐드린 점을 진심으로 반성하고 사과드린다”며 “최선을 다해 적극적으로 주주 여러분, 시장과 소통하겠다”고 밝혔다.
김승연 한화그룹 회장은 주주가치 제고와 책임경영의 일환으로 5월부터 한화솔루션 급여를 받지 않기로 했다. 김 회장은 앞으로도 글로벌 태양광 시장 확대를 위한 경영 전략 자문과 미국 정·재계 네트워크를 바탕으로 사업 지원을 지속할 예정이다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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