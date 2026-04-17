금융위, 철강업에 정책·민간금융 80조 투입
중동사태 피해 철강업계 대상
대출·채권·투자 중심 금융지원
‘기업구조혁신펀드 6호’로 6대 주력산업도 지원
정부가 중동 정세 불안과 미국·유럽연합(EU)의 관세정책 영향으로 어려움을 겪는 국내 철강업계를 대상으로 금융 지원에 나선다. 정책·민간금융을 합쳐 총 80조원 규모의 지원 프로그램을 가동하고 1조원 규모의 기업구조혁신펀드를 통한 사업 재편도 지원한다.
금융위원회는 17일 이억원 위원장 주재로 개최한 ‘제3차 중동 상황 피해업종 산업·금융권 간담회’에서 철강 및 후방 산업의 경영·자금 상황을 점검하고 대출·채권·투자를 중심으로 한 지원 방침을 밝혔다.
이 위원장은 “중동사태로 인해 물류비 등 비용 증가와 공급망 불안에 따른 수급 차질 우려 등 철강업계 부담이 커지고 있다”고 진단했다. 이어 “미국·유럽연합(EU) 관세정책 등도 복합적으로 작용하고 있다”며 “이런 영향은 철강업뿐만 아니라 후방산업 전반으로 확산해 연쇄적 파급효과가 나타날 수 있다는 점을 엄중하게 인식하고 있다”고 했다.
금융위는 우선 적극적인 대출로 철강기업 지원에 나선다. 이번 추가경정예산(추경) 편성으로 확대된 25조6000억원 규모의 정책금융기관 금융지원 프로그램에 더해 53조원 이상의 민간 금융권 자체 지원방안을 운용할 계획이다. 업종별 지원액과 소진되는 추이 등에 따라 필요 시 지원 규모와 대상을 확대하기로 했다.
채권발행 부담도 완화한다. 이달부터 중동상황 피해 중소·중견기업의 신용보증기금(신보) 채권담보부증권(P-CBO)을 차환할 때 상환비율이나 후순위 인수비율 등을 하향 조정한다. P-CBO는 자체적인 채권 발행이 어려운 중소·중견기업의 원활한 자금 조달과 유동성 확보를 돕는 정부 정책금융 상품이다. 대상은 중소·중견기업의 최장 1년 내 만기가 도래하는 P-CBO 물량이다. 금융위는 이 규모가 3700억원 정도일 것으로 추정하고 있다. 6월부터는 신보가 P-CBO를 직접 발행한다. 이를 통한 기업의 발행 부담이 약 50bp(1bp=0.01% 포인트) 완화될 것으로 보인다.
또 채권시장안정펀드와 회사채·기업어음(CP) 매입프로그램 등 시장안정프로그램으로 우량물부터 비우량물까지 채권 발행을 폭넓게 지원해 기업 자금 조달을 뒷받침하기로 했다.
금융위는 이달 중 조성될 1조원 규모의 ‘기업구조혁신펀드 6호’로 6개 주력산업(철강·석유화학·반도체·자동차·디스플레이·이차전지)의 사업재편과 재무구조 개선에 적극 투자할 예정이다.
이 위원장은 “중동전쟁으로 인한 대외 충격은 일부 산업에 국한되지 않고 실물경제 전반으로 확산될 우려가 있어 철저한 대비가 필요하다”며 “정부와 금융권, 산업계가 긴밀한 협업체계를 강화해야 한다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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