여야, 6·3 지방선거 중대선거구제 확대 합의
2+2 줄다리기 협상 끝 합의 도출 발표
비례대표 시·도의원 정수 10→14% 상향
광주 4개 지역 중대선거구제 도입 결정
여야가 줄다리기 협상 끝에 6·3 지방선거 선거구 관련 합의를 도출했다.
17일 국회에 따르면 여야는 이날 양당 정치개혁특별위원회 간사와 운영수석간 회동을 통해 정개특위 합의안을 도출했다.
우선 현행 10%인 비례대표 시·도의회의원 정수 비율을 14%로 올린다.
시·도의회의원 선거에선 광주광역시 4개 지역에 중대선거구제를 도입한다. 광주 동구남구, 북구갑, 북구을, 광산구을 4곳이다.
자치구·시·군의회의원 선거에 대한 중대선거구제 시범 지역은 27곳으로 늘린다. 2022년 실시된 11곳에서 16곳이 추가됐다.
또 시·도당 하부조직의 원활한 운영을 위하여 당원협의회 또는 지역위원회에 사무소를 1개씩 둘 수 있게 됐다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사