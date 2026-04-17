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여야, 6·3 지방선거 중대선거구제 확대 합의

입력:2026-04-17 17:25
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2+2 줄다리기 협상 끝 합의 도출 발표
비례대표 시·도의원 정수 10→14% 상향
광주 4개 지역 중대선거구제 도입 결정

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 지난 16일 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에 참석해 대화하고 있다. 연합뉴스

여야가 줄다리기 협상 끝에 6·3 지방선거 선거구 관련 합의를 도출했다.

17일 국회에 따르면 여야는 이날 양당 정치개혁특별위원회 간사와 운영수석간 회동을 통해 정개특위 합의안을 도출했다.

우선 현행 10%인 비례대표 시·도의회의원 정수 비율을 14%로 올린다.

시·도의회의원 선거에선 광주광역시 4개 지역에 중대선거구제를 도입한다. 광주 동구남구, 북구갑, 북구을, 광산구을 4곳이다.

자치구·시·군의회의원 선거에 대한 중대선거구제 시범 지역은 27곳으로 늘린다. 2022년 실시된 11곳에서 16곳이 추가됐다.

또 시·도당 하부조직의 원활한 운영을 위하여 당원협의회 또는 지역위원회에 사무소를 1개씩 둘 수 있게 됐다.

한웅희 기자 han@kmib.co.kr

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사회부
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