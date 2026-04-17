미 싱어송라이터 d4vd, 14세 소녀 살해 혐의로 체포
미국 싱어송라이터 데이비드(d4vd)가 지난해 자신의 차량에서 시신으로 발견된 14세 소녀 사건과 관련해 살해 혐의로 경찰에 체포됐다.
AP통신에 따르면 로스앤젤레스 경찰국(LAPD)은 17일(현지시간) 성명을 내고 데이비드를 해당 살인 사건 수사 과정에서 체포해 구금 중이라고 밝혔다. 경찰은 수사 자료를 오는 20일 로스앤젤레스 카운티 지방검찰청에 넘겨 기소 여부 판단을 받게 할 예정이라고 설명했다.
데이비드는 지난해 9월 견인소에 보관 중이던 자신의 테슬라 차량 트렁크에서 14세 소녀의 부패한 시신이 발견된 이후 수사선상에 올라 있었다. 당시 경찰은 차량에서 심한 악취가 난다는 신고를 받고 출동해 시신을 확인한 것으로 전해졌다.
해당 소녀는 2024년부터 실종 상태였으며, 발견 당시 시신은 차량 내부에 장기간 방치된 것으로 파악됐다. 이 차량은 할리우드 힐스 지역에서 견인된 뒤 보관 중이었고, 차량 명의가 데이비드로 확인되면서 그에 대한 수사가 이어져 왔다.
다만 데이비드 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 변호인단은 그가 소녀를 살해하지 않았으며 무죄라는 입장을 밝힌 상태다.
휴스턴 출신의 싱어송라이터 데이비드는 젊은 층을 중심으로 주목받아 온 음악 아티스트로, 2024년 11월 내한공연을 열기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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