법무장관 ‘종일 접견’ 비판에…尹측 “잘못된 정보로 접견권 침해”

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤 전 대통령이 현재 공휴일과 휴일을 제외하고 평균 3회 이상 공판에 참석하고 있어 일정상 하루 종일 접견실을 점유하는 것은 불가능하다는 설명이다.

“상황을 재점검하고 올바른 교정행정을 위한 적절한 지시에 대해 다시금 고민하시길 부탁드린다”고 요청했다.

윤 전 대통령도 사실 그렇게 하면 안 되는데, 하루 종일 방 하나 차지해서 변호사를 바꿔서 계속 접견하니까 다른 사람들이 피해를 본다”고 말했다.