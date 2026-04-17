정부, ‘행정·안전 분야’ 불편 없앤다… 제안 창구 개설
행정안전부는 17일 ‘행정·안전 분야 정상화 과제 제안 창구’ 운영을 시작했다. 그동안 제도상의 허점으로 국민이 불편을 겪은 사례를 발굴해 개선에 나서는 것이다.
제안 창구는 행안부 홈페이지에 게시된 QR코드로 누구나 접속할 수 있다. 별도의 복잡한 절차 없이 참여할 수 있다. 익명 제보도 가능하다.
참여 주제는 ‘생활 속 불편한 행정 서비스’ ‘안전 관련 불합리한 관행 및 제도’ ‘부적절한 지방 예산 낭비 정책·사업’ 등 3개 분야다.
제안 창구는 상시 운영될 예정이다. 다만 1차 기간인 이달 17일부터 5월 1일까지 접수된 제안이 우선 검토된다.
행정·안전 분야 정상화 TF도 운영된다. TF는 행안부 공무원과 민간 정책 수요자들로 구성된다. 제안들 가운데 집중적으로 개선이 필요한 과제를 선정해 올 상반기 내 이행을 추진한다.
개인정보보호위원회도 개인정보 보호 관점에서 비정상적인 관행과 제도, 굳어진 편법 행위에 대해 전면 조사에 나선다. 발굴된 과제는 전담 TF를 통해 신속하게 개선할 예정이다.
누구나 개인정보위 홈페이지와 개인정보 포털에 개설된 ‘개인정보 분야 국민제안센터’를 통해 의견을 낼 수 있다. 게시판 외 이메일, 전화, 우편을 통해서도 의견을 제출할 수 있다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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