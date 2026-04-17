“K-푸드 주역 찾았다”…유망 청년 식품기업 한자리에
식품진흥원, ‘NEXT 두쫀쿠 발굴 경진대회’ 성료
찹쌀 콩부각 ‘콩드슈’ 대상 영예…46개 팀 열띤 경쟁
“글로벌 진출 지원 확대…유망 기업 지속 발굴할 것”
한국식품산업클러스터진흥원(식품진흥원·이사장 김덕호)이 K-푸드 산업을 이끌 유망 스타트업 발굴에 나섰다.
식품진흥원은 ‘NEXT 두쫀쿠 발굴 경진대회’를 열어 창의성과 상품성을 갖춘 식품기업을 선발했다고 17일 밝혔다. 경진대회는 지난 16일 전북 익산 청년식품창업센터에서 개최됐다.
이번 대회에는 정부의 창업지원사업 수료기업 등 총 46개 팀이 참가했으며, 1차 서면평가를 통과한 15개 팀이 본선에 올라 제품 전시와 시식, 현장평가를 거쳐 최종 수상자를 가렸다.
대상(농림축산식품부 장관상)은 국산 콩을 활용한 ‘찹쌀 콩부각’을 선보인 ‘콩드슈’가 차지했다. 최우수상(식품진흥원 이사장상)은 저당·고단백 쌀 디저트를 개발한 ‘아란푸드랩’과 무첨가 막걸리 키트를 선보인 ‘옛촌양조’가 각각 수상했다. 또 우수상(한국창업보육협회장상)은 지역 농산물을 활용한 프리미엄 간식을 선보인 ‘노쉬프로젝트’와 글루텐프리 기반 고구마 겉피 땅콩빵 제품을 내놓은 ‘어메스’가 받았다.
이번 경진대회는 농림축산식품부 지원을 받아 추진된 창업지원 프로그램의 일환으로, 차세대 식품기업을 발굴하고 시장 경쟁력을 검증하는 차원에서 마련됐다. 특히 지역 농산물을 활용한 제품과 전통 식품을 현대적으로 재해석한 아이디어들이 대거 등장해 K-푸드의 확장 가능성을 보여줬다는 평가를 받고 있다.
현장을 찾은 송미령 농식품부 장관은 “이번 경진대회는 청년 식품창업기업의 우수한 아이디어와 기술력을 확인할 수 있는 의미 있는 자리”라며 “K-푸드 산업을 이끌 유망 기업 발굴과 글로벌 진출 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
김덕호 식품진흥원 이사장은 “이번 대회는 창의적인 아이디어를 시장성과 연결하는 계기가 됐다”며 “청년식품창업센터를 중심으로 유망 식품기업을 지속적으로 발굴해 K-푸드 산업 경쟁력을 강화하겠다”고 밝혔다. 식품진흥원은 향후 창업기업에 대한 제품화 지원과 판로 확대를 통해 글로벌 시장 진출 기반을 강화한다는 계획이다.
△수상자 명단
<대상>
콩드슈(대표 서동아)
<최우수상>
아란푸드랩(대표 한아란) 옛촌양조(대표 정경윤)
<우수상>
노쉬프로젝트(대표 강다윤) 어메스(대표 권대원)
익산=박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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