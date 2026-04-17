“대형 화재 대비하셔야죠”… 소방당국 사칭 사기 기승
전북지역에서 소방기관을 사칭한 소화기 강매 사기가 잇따르고 있다.
17일 전북소방본부에 따르면 소방당국 명의의 ‘리튬이온 소화기 설치 안내’ 공문이 도내 한 주유소에 발송됐다.
공문에는 관련 법령과 함께 ‘주유소는 화재 발생 시 대형 사고로 확산될 우려가 큰 시설이므로 소방시설의 적정 설치가 중요하다’며 대당 수십 만원에 달하는 특정 소화기 설치를 유도하는 내용이 담겼다.
미설치 시 과태료 부과 등 법적 조치가 단계적으로 시행된다는 경고도 적혔다.
해당 문서는 공문처럼 직인까지 넣어 작성됐지만 가짜였다. 전북의 한 지자체에서는 이 문서에 속아 3850만원 상당의 소화기 강매 피해가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.
이들 일당은 주유소 등 위험물 취급 시설에 전화를 걸어 ‘특정 업체에서 리튬이온 소화기를 사면 소방본부에서 보조금을 지급한다’는 식으로 사업주를 속이기도 했다.
지난달 군산을 포함해 정읍, 전주 등 여러 지역에서 헬스장, 숙박업소, 목욕탕, 종교시설 등 다중이용시설에 안전 의무를 강조하며 소방기관이나 소방관을 사칭한 구매 유도 사례가 잇따르고 있다. 전기차 화재 이슈를 악용해 리튬이온전지 소화기 구매를 유도하는 수법도 등장했다.
도 소방본부 관계자는 “소방관서는 어떠한 경우에도 소화기 등 소방시설 구매를 강요하지 않는다”며 “일단 문자메시지로 전송된 공문은 의심해야 한다”고 강조했다.
문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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