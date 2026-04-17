‘9언더 맹타’ 권성열, DB손해보험 프로미오픈 2R 선두…“작년 시드 잃고 독하게 준비했다”
역시 간절하니까 통했다.
작년에 부진으로 시드를 잃었으나 퀄리파잉 토너먼트 18위로 잔류에 성공한 권성열이 9언더파 맹타를 휘두르며 단독 선두에 자리했다.
권성열은 17일 강원도 춘천시 라비에벨 올드코스(파72)에서 열린 2026시즌 KPGA투어 개막전 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억 원) 첫날 1라운드에서 보기없이 버디만 9개를 쓸어 담아 9언더파 63타를 쳤다.
오전조로 경기를 마친 권성열은 중간합계 12언더파 132타를 기록해 리더보드 맨 윗자리를 꿰찼다(오후 4시10분 현재).
이날 권성열이 기록한 9언더파 63타는 2년전 대회에서 윤상필이 기록한 코스 레코드 10언더파에 1타 모자라지만 공식 대회 개인 18홀 최저타를 1타 경신했다.
권성열은 2017 티업·스윙 메가 오픈 presented by 드림파크CC 3라운드, 2018 동아회원권그룹 부산오픈 1R, 2020 LG SIGNATURE 플레이어스 챔피언십 2R 때 각각 8언더파를 기록한 바 있다.
10번 홀(파4)에서 출발한 권성열은 전반에 5타를 줄이며 기세를 올렸다. 후반 들어서도 5번(파5), 6번(파4), 7번 홀(파3)에서 이른바 ‘싸이클 버디’를 잡는 등 4타를 더 줄였다. 4개의 파5홀에서 모두 버디를 잡은 게 단독 선두에 오른 원동력이 됐다.
권성열은 “코스 컨디션이 너무 좋아 타수를 대폭 줄일 수 있었다”며 “샷과 퍼트 모두 안정적이었다. 버디 기회가 왔을 때 두어 차례를 제외하곤 모두 버디로 연결한 게 좋은 성적으로 이어진 것 같다”고 했다.
권성열은 작년에 제네시스 포인트 94위에 그쳐 커리어 통틀어 처음으로 시드를 잃었다. 그는 절치부심으로 작년 겨울에 태국에서 혹독한 전지 훈련을 했다.
권성열은 “작년에 시드를 잃어 QT부터 다시 시작해 마음가짐 자체가 달랐다”라며 “체력 관리를 하지 않으면 젊은 선수들한테 밀릴 수 있겠다는 생각이 드니 각성이 돼서 훈련 집중도가 남달랐던 것 같다”고 했다.
권성열은 작년 부진 원인으로 체력 하락을 꼽았다. 그래서 작년부터 달리기를 매일 했다. 그는 “기술적으로는 예나 지금이나 문제가 없다”며 “72홀을 돌기 어렵지 않을 정도의 체력으로 끌어 올리려고 노력했다”고 올 시즌 준비 과정을 설명했다.
투어 13년차인 권성열은 2018년 SK텔레콤 오픈에서 거둔 우승이 유일한 우승이다. 편도가 부어 컨디션이 썩 좋은 편은 아니지만 통산 2승을 향한 발판을 마련한 셈이다.
그는 “첫 우승 이후로 몇 차례 우승 기회가 있었는데 그 때마다 우승에 대한 욕심 때문에 오히려 잘 되지 않았다”며 “당연히 우승하고 싶지만 압박감 가지지 않고 내 플레이에만 집중하겠다”는 전략을 밝혔다.
권성열은 마지막으로 “부상이나 전체적인 몸 컨디션이 좋은 편이 아니기 때문에 스스로 선수 생활이 오래 남지 않았다고 느끼지만 아직은 우승할 수 있다는 걸 증명하고 싶다”며 “할 수 있는 만큼 끝까지 최선을 다하고 싶다”는 각오를 밝혔다.
경기를 마친 오전조 중에서는 6타를 줄인 이상엽이 1타차 2위, ‘장타자’ 정찬민이 3위(중간합계 9언더파 135타), 풍운아 허인회와 왕정훈이 공동 4위(중간합계 8언더파 136타)로 반환점을 돌았다.
춘천(강원도)=정대균골프선임기자(golf@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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