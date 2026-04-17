챗GPT, 한글 HWP·HWPX 오늘부터 지원
오픈AI의 대화형 인공지능(AI) 챗GPT가 국내 대표 문서 규격인 ‘아래아한글’ 파일을 정식으로 지원한다. 이를 통해 별도의 변환 과정 없이도 곧바로 문서를 읽고 분석할 수 있게 돼, 국내 이용자들의 업무 편의성이 크게 향상될 전망이다.
17일 오픈AI는 챗GPT에 한컴오피스의 HWP 및 HWPX 파일 포맷 인식 기능을 새롭게 추가했다고 밝혔다.
이번 업데이트로 사용자들은 한글 문서를 챗GPT 대화창에 직접 업로드할 수 있다. 문서가 입력되면 챗GPT는 즉시 내용을 파악하며, 사용자는 일상적인 대화(자연어) 방식으로 문서 안의 필요한 정보를 검색해달라고 요청하거나 긴 분량의 핵심 내용을 간략하게 요약할 수 있다.
HWP와 HWPX는 대한민국 공공기관을 비롯해 교육계, 다수의 기업에서 표준처럼 널리 쓰이는 문서 양식이다. 그동안 해외 기반의 글로벌 AI 플랫폼들은 한글 파일과의 호환성 한계로 인해 국내 실무 현장에 즉각적으로 도입하기엔 다소 제약이 따랐다.
오픈AI는 이번 한글 포맷 지원을 계기로, 한국 사용자들이 익숙한 기존 문서 작업 환경을 바꾸지 않고도 AI가 제공하는 강력한 생산성 도구를 한층 손쉽게 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.
오픈AI 관계자는 “한국 사용자들이 일상적으로 사용하는 문서 환경에서도 챗GPT를 자연스럽게 활용할 수 있도록 지원 범위를 확대하고 기능을 지속 개선해 나가겠다”고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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