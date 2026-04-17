트럼프가 미니언으로?…이란발 AI 풍자 영상, SNS서 화제
도널드 트럼프 미국 대통령을 인기 애니메이션 캐릭터 ‘미니언’으로 우스꽝스럽게 묘사한 풍자 영상이 공개돼 눈길을 끌고 있다.
16일 외신 등에 따르면 이란 정부와 연관된 아랍어권 소셜미디어 계정에는 인공지능(AI)으로 제작된 짧은 풍자 영상이 잇달아 올라왔다. 해당 영상은 최근 미국과 이란 갈등의 최대 화약고로 떠오른 ‘호르무즈 해협’을 둘러싼 양국의 대치 상황을 담고 있다.
영상에서 트럼프 대통령을 본뜬 미니언은 스스로 눈을 가린 채 호르무즈 해협이 열려 있을 것이라 장담한다. 하지만 이란 군복을 입은 다른 미니언이 빨간 버튼을 누르자 해협은 즉각 봉쇄된다. 트럼프 미니언은 다시 한번 눈을 가리고 해협 개방을 기도하지만 상황은 변하지 않고, 주변국을 상징하는 미니언들이 분노하는 모습으로 영상은 끝이 난다.
이는 개전 이후 줄곧 호르무즈 해협의 개방을 압박해 온 트럼프 대통령을 조롱하는 동시에, 해당 해역에 대한 이란의 통제력과 강경한 대응 의지를 과시하기 위한 선전물로 풀이된다.
최근 전 세계 소셜미디어상에서는 트럼프 대통령을 소재로 한 AI 합성 콘텐츠가 유행처럼 번지고 있다. 앞서 지난 12일 트럼프 대통령 본인이 직접 트루스소셜에 자신을 예수에 빗댄 합성 사진을 올렸다가 논란이 일자 “의사로서의 내 모습을 상상한 것”이라며 삭제하는 촌극을 빚기도 했다.
이 사건을 계기로 온라인에서는 트럼프 대통령을 예수나 의사로 합성한 밈(Meme) 영상이 폭발적으로 확산했다. 일부 영상에서는 가시관을 쓴 트럼프의 모습이 등장하는 등, 갈수록 AI를 활용한 정치적 풍자와 조롱의 수위가 높아지고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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