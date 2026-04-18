한국조폐공사, 공사 계약 76% 최종 하자 검사 안했다

2019~2024년 조폐공사 계약 76건 중 58건 최종 하자 검사 누락

정태호 의원 “80% 검사 누락은 공사 방치한 셈”

내부 기준조차 지키지 않는 ‘안전불감증’ 지적

한국조폐공사 전경. 조폐공사 제공

공사 중에는 조폐공사의 스마트센터 및 데이터 통합센터 건립, 생산작업장 증축 공사 등 수십억대에 달하는 공사도 포함돼 있다. 또 본사와 화폐본부, 제지본부와 ID본부 등 조폐공사 내 전 부서에 걸쳐 최종 하자 검사가 실시되지 않았다.

정 의원은 “ 80% 가까운 검사 누락은 공사를 사실상 방치한 셈”이라며 “하자검사 미실시 재발 방지를 위한 체계 전면 재정비와 조폐공사 측의 인식 전환이 시급하다”고 밝혔다.