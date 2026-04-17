“사막에서 펼쳐지는 뜨거운 데이트” 삼양식품, 미국서 불닭맛 리얼리티 쇼 공개
삼양식품이 ‘불닭’을 엔터테인먼트와 결합한 리얼리티쇼를 선보이며 글로벌 MZ세대 공략에 나섰다.
삼양식품은 지난 11일(현지시간) 미국 미디어 플랫폼 ‘넥타’와 협업해 제작한 데이팅 쇼 ‘히트 매치’를 공개했다고 17일 밝혔다.
‘사막에서 펼쳐지는 가장 뜨거운 데이트 쇼’라는 콘셉트의 이번 프로젝트 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제 기간에 맞춰 기획됐다.
‘히트 매치’엔 영국 ‘러브 아일랜드’에 출연한 이마니 휠러, 미국 ‘투 핫’에 출연한 케일라 리차트 등 유명 리얼리티 프로그램의 출연진과 영향력 있는 인플루언서 등 총 10명의 미혼 남녀가 참여했다. 이들은 불닭으로 꾸며진 버스에 탑승해 사막의 파티 현장으로 이동하며 서로의 매력을 발견하는 시간을 가졌다.
쇼의 핵심은 불닭 고유의 매운맛을 출연자 간 유대감을 형성하는 도구로 활용한다는 점이다. 참가자들은 불닭의 강렬한 매운맛을 견디며 솔직한 반응을 공유하고 서로의 인내심과 식성, 감정적 연결고리를 확인한다. 삼양식품 관계자는 “꾸밈없는 모습을 중시하는 최근 데이팅 트렌드를 반영해 ‘불닭의 매운맛을 함께 감당할 수 있는가’를 인연의 척도로 삼은 특별한 시도”라고 설명했다.
최종 커플이 공개되는 마지막 에피소드는 오는 18일 넥타의 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.
삼양식품 관계자는 “이번 캠페인은 불닭의 브랜드 정신을 문화적 엔터테인먼트로 승화시킨 것”이라며 “라이브 소통을 중시하는 전 세계 젊은 세대들이 불닭이라는 매개체를 통해 함께 즐기고 공유하는 특별한 경험을 제공하고자 한다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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