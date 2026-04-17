‘오리콘 신인 2위’ 투어스, 日 최대 음악 축제 ‘서머 소닉 2026’ 첫 출격
TWS(투어스)가 일본 최대 음악 축제 ‘서머 소닉 2026(SUMMER SONIC 2026)’에 처음 출연한다.
17일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 TWS는 오는 8월 14~16일 일본 도쿄 조조마린 스타디움과 마쿠하리 멧세, 오사카 엑스포 기념공원에서 열리는 서머 소닉 2026 라인업에 이름을 올렸다. TWS는 첫날 오사카 공연과 마지막 날 도쿄 무대에 올라 팬들과 만날 예정이다.
올해로 25주년을 맞은 서머 소닉은 콜드플레이, 비욘세, 스티비 원더 등 세계적인 아티스트들이 거쳐 간 일본 대표 음악 축제로 꼽힌다. 이번 라인업에는 스트록스, 라르크 앙 시엘, 자미로콰이 등 글로벌 뮤지션들이 포함됐다.
K팝 아티스트들의 활약도 두드러진다. 올해는 TWS를 비롯해 엑스디너리 히어로즈, 악뮤가 출연을 확정했으며, 제니, 르세라핌, 베이비몬스터 등도 무대에 오른다.
TWS는 일본에서 빠른 성장세를 보이며 주목받고 있다. 이들은 지난해 7월 발표한 일본 싱글 1집 ‘Nice to see you again(はじめまして)’으로 일본레코드협회 골드디스크 ‘플래티넘’ 인증(누적 출하량 25만장 이상)을 획득했다. ‘오리콘 연간 랭킹 2025’ 신인 부문에서 해외 아티스트 최고 순위인 2위를 기록, ‘제40회 일본 골드디스크 대상’에서 ‘뉴 아티스트 오브 더 이어(아시아)’ 등 2관왕에 오르며 현지 인기를 입증했다.
미니 4집 타이틀곡 ‘OVERDRIVE’의 ‘앙탈 챌린지’도 일본에서 화제를 모으고 있다. 발매 후 약 6개월이 지난 시점이지만, 오는 20일 현지 대표 음악 방송 TBS ‘CDTV 라이브! 라이브!’에 출연해 해당 곡 무대를 선보일 예정이다. 내달 8~10일 ‘KCON JAPAN 2026’, 9일 ‘Kstyle Party 2026’ 무대에도 연이어 오르며 일본 활동을 이어간다.
TWS는 오는 27일 미니 5집 ‘NO TRAGEDY’를 발매한다. 이번 컴백앨범에는 운명에 맞서 사랑을 향해 나아가는 ‘직진 로맨스’ 서사가 담길 예정이다. 총 6종의 오피셜 포토와 ‘오늘의 운세’ 형식의 트랙 샘플러 등 다채로운 프로모션 콘텐츠가 컴백 열기를 끌어올리고 있다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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