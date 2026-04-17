대전도시공사 “늑구 탈출 송구…대대적으로 정비하겠다”
대전오월드를 운영하는 대전도시공사가 늑대 ‘늑구’의 탈출을 계기로 오월드에 대한 전반적인 정비에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.
정국영 대전도시공사 사장은 17일 오월드 앞에서 기자회견을 열고 “동물 탈출 방지를 위해 대책을 마련하고, 오월드의 시설 및 운영 시스템을 대대적으로 정비하겠다”고 말했다.
정 사장은 현재 오월드 경계에 서 있는 2m 높이의 울타리가 오월드 입장권을 구매하지 않은 입장객을 방지하는 기능이 더 강하다고 설명했다. 늑구가 이 울타리를 뛰어 넘어 탈출했을 가능성이 있는 만큼 각 동물의 특성에 맞춰 울타리를 어느 정도 높일지 결정하겠단 입장이다.
그는 “오월드 경계선에 서 있는 울타리는 동물의 탈출을 막는 기능보다는 일반인들이 매표를 하지 않고 오월드에 들어오는걸 방지하는 기능이 강하다”며 “동물들의 특성을 분석해서 울타리를 어느 정도 높이면 좋을지 확인해 대책을 수립하겠다”고 강조했다.
도시공사는 늑대가 땅굴을 파는 습성이 있음에도 이에 대한 대비가 부족한 부분이 있었다고 인정했다. 향후 정밀점검을 통해 이번 사태와 같은 상황을 근본적으로 방지할 수 있는 대책을 마련하겠다는 구상이다. 오월드 재개장 시점은 늑구의 안정이 중요한 만큼 일단 추이를 지켜본 뒤 결정하기로 했다.
관리감독 부실에 대한 책임은 향후 감사 등을 통해 규명할 예정이다.
정 사장은 “지난번 퓨마 탈출 사례 이후 대전시가 종합감사를 했다. 결과에 따라 책임자 처벌이 있을 것”이라고 했다.
환경단체는 늑구의 탈출은 오월드의 부실한 동물 관리 상태가 원인이라고 지적했다.
대전충남녹색연합은 논평을 내고 “늑구 탈출 사고는 오월드의 전반적인 관리 및 운영의 문제를 드러내는 동시에 동물원이란 곳이 어떻게 존재해야 하는가를 묻는 계기이기도 하다”며 “오월드는 이번 일이 일어난 원인에 대한 조사를 철저히 받고 실책에 대한 책임을 져야 한다”고 적었다.
이어 “대전시와 오월드는 섣불리 다시 문을 열 생각하지 말고, 전체 동물사에 대한 점검을 한 뒤 향후 대책까지 모두 세워진 후 재개장해야 한다”고 덧붙였다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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