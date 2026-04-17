대전도시공사 “늑구 탈출 송구…대대적으로 정비하겠다”

17일 새벽 포획된 뒤 대전오월드에서 안정을 취하고 있는 늑대 '늑구'. 대전오월드 제공

정 사장은 현재 오월드 경계에 서 있는 2m 높이의 울타리가 오월드 입장권을 구매하지 않은 입장객을 방지하는 기능이 더 강하다고 설명했다.

그는 “오월드 경계선에 서 있는 울타리는 동물의 탈출을 막는 기능보다는 일반인들이 매표를 하지 않고 오월드에 들어오는걸 방지하는 기능이 강하다”며 “동물들의 특성을 분석해서 울타리를 어느 정도 높이면 좋을지 확인해 대책을 수립하겠다”고 강조했다.

오월드는 이번 일이 일어난 원인에 대한 조사를 철저히 받고 실책에 대한 책임을 져야 한다”고 적었다.

이어 “대전시와 오월드는 섣불리 다시 문을 열 생각하지 말고, 전체 동물사에 대한 점검을 한 뒤 향후 대책까지 모두 세워진 후 재개장해야 한다”고 덧붙였다.