신세계그룹·리플렉션AI “리테일 혁신 본격화”…오픈AI 협업은 중단
신세계그룹과 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI가 상품 소싱과 재고·이용자 관리 등 유통 전반에 AI를 접목하는 프로젝트를 본격 추진한다고 17일 밝혔다. 그간 진행해오던 오픈AI와 협업 논의는 중단하기로 했다.
신세계그룹과 리플렉션 AI는 “양사는 함께 미래 유통업에 최적화된 AI 기반 리테일 사업 모델을 구현해 생산성을 높이고 고객 만족도를 향상시킬 것”이라고 밝혔다.
신세계그룹과 리플렉션 AI는 지난달 미국 샌프란시스코에서 업무협약(MOU)을 맺고 AI 데이터센터 건립과 공동 운영에 합의하고 ‘첨단 AI를 통한 리테일 혁신’에 속도를 내고 있다.
AI를 접목할 영역은 모두 6개다. 상품 소싱부터 발주, 가격 책정, 물류, 재고·고객관리에 이르기까지 유통기업이 사업을 운영하는 모든 과정을 아우른다.
유통 운영 전반에 AI를 적용하면 소비자가 가장원하는 상품을 제때 찾아 공급함으로써 최적의 가격으로 판매할 수 있게 된다. 신세계그룹 관계자는 “생산성 증대로 기업 가치는 올라가고 고객은 더 큰 만족을 얻게 되는 것”이라고 설명했다.
신세계그룹의 AI 유통 혁신은 이마트가 선두에 선다. 이달 말 미샤 라스킨 리플렉션AI 최고경영자(CEO)를 비롯해 프로젝트 담당 임직원들이 방한해 이마트 실무그룹을 만날 예정이다. 신세계그룹 경영진과도 워크숍을 가진다.
신세계그룹은 리플렉션AI와 AI데이터센터 건립을 비롯한 유통 분야 협업을 신속하고 효율적으로 추진하기 위해 오픈 AI와의 협업 논의는 중단하기로 했다.
신세계그룹 관계자는 “리플렉션 AI와의 협업을 바탕으로 AI를 그룹 미래 비전의 새로운 한 축으로 삼고 동시에 AI를 활용한 기존 사업의 혁신을 기민하게 진행해 지속가능한 성장을 이루고 더 큰 고객 만족을 실현할 것”이라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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