김시우·임성재, 시그니처 RBC 헤리티지 첫날 공동 10위

8언더 선두 오베리 3타차 추격

김시우. AFP연합뉴스

김시우는 17일 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프링크스(파71·7243야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기 1개에 버디 6개를 묶어 5언더파 66타를 쳤다.

임성재는 2번 홀(파5) 그린 주변에서 칩샷 이글을 기록한 뒤 보기 없이 순항했다. 하지만 마지막 18번 홀에서 2ｍ가 안 되는 파 퍼트를 놓쳐 이날 유일한 보기를 범했다.