김시우·임성재, 시그니처 RBC 헤리티지 첫날 공동 10위
8언더 선두 오베리 3타차 추격
시즌 첫 메이저대회 마스터스 토너먼트에서 동반 부진했던 김시우와 임성재가 미국프로골프(PGA)투어 시즌 네 번째 시그니처 RBC 헤리티지(총상금 2000만달러) 첫날 상위권에 이름을 올렸다.
지난 13일 끝난 마스터스에서 임성재와 김시우는 각각 46위, 47위로 대회를 마쳤다.
김시우는 17일 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프링크스(파71·7243야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 보기 1개에 버디 6개를 묶어 5언더파 66타를 쳤다.
임성재 역시 보기는 1개로 줄이고 이글 1개와 버디 4개를 잡아 5타를 줄여 공동 10위로 1라운드를 마쳤다.
공동 4위 선수들과는 불과 1타 차, 8언더파 63타로 단독 선두에 자리한 루드비그 오베리(스웨덴)와는 3타 차이여서 상위권 입상이 기대되는 위치다.
임성재는 2번 홀(파5) 그린 주변에서 칩샷 이글을 기록한 뒤 보기 없이 순항했다. 하지만 마지막 18번 홀에서 2ｍ가 안 되는 파 퍼트를 놓쳐 이날 유일한 보기를 범했다.
임성재는 “2번 홀 이글로 전반을 안정감 있게 치렀다”며 “버디 기회에서 퍼트가 잘 돼서 전반에 5타를 줄였고, 마지막 홀 실수가 아쉽지만 점수는 만족스럽다”고 소감을 밝혔다.
PGA투어 2승의 오베리가 단독 선두에 나섰고, 해리스 잉글리시(미국)와 빅토르 호블란(노르웨이)이 1타차 공동 2위(7언더파 64타)에 자리했다.
상위 랭커 82명이 나흘간 컷 없이 경쟁하는 이번 대회에서 남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 3언더파 68타로 공동 20위로 1라운드를 마쳤다.
지난주 마스터스에서 2년 연속 우승을 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드)는 불참했다. 대회 2연패에 나선 디펜딩 챔피언 저스틴 토머스(미국)는 5오버파 76타를 쳐 공동 80위로 부진했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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