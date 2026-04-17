‘경선 탈락’ 김동연 경기도지사, 20일 도정 복귀
더불어민주당 경기도지사 후보 선출 경선에서 탈락한 김동연 경기도지사가 도정 업무에 오는 20일 복귀한다.
김 지사는 21일부터 열리는 도의회 임시회에서 1조6000억원 규모의 1차 추가경정예산심의를 위한 업무에 집중할 예정이다. 복귀 즉시 실국장 회의를 주재하고 추경안 관련 대책을 논의할 방침이다.
도 관계자는 17일 “김 지사는 복귀 즉시 중동전쟁 관련 민생 현안을 보고받고, 추경안 도의회 통과를 위한 대책과 향후 예산 집행 준비 등을 살펴볼 예정”이라고 말했다.
앞서 김 지사는 지난달 20일 민주당 도지사 후보 경선에 참여하기 위해 예비 후보로 등록했다. 관련 법에 따라 자동으로 도지사 직무도 정지됐다.
하지만 추미애 민주당 의원, 한준호 민주당 의원과 경합을 벌인 경선에서 지난 7일 추 의원이 도지사 후보로 선출되며 재선 도전에 나설 수 없게 됐다. 업무 복귀도 이에 따른 수순으로 풀이된다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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