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“은퇴는 없다” 톰 크루즈, 다시 조종석으로…‘탑건 3’ 제작 공식화

입력:2026-04-17 14:04
수정:2026-04-17 14:05
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할리우드 배우 톰 크루즈가 2022년 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 영화 '탑건: 매버릭' 내한 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 이한형 기자

할리우드 대표 액션 프랜차이즈 ‘탑건’이 세 번째 이야기로 돌아온다.

16일(현지시간) 파라마운트 픽처스는 미국 라스베이거스에서 열린 시네마콘 2026에서 ‘탑건3’ 제작에 돌입했다고 공식 발표했다. 이날 행사에서는 주연 배우 톰 크루즈가 프레젠테이션 영상에 등장해 직접 제작 소식을 전해 눈길을 끌었다.

현재 작품은 각본 작업이 진행 중인 초기 단계로, 구체적인 줄거리와 개봉 시기는 공개되지 않았다. 다만 톰 크루즈는 다시 한 번 주인공 ‘매버릭’ 역으로 복귀할 예정이다. 시리즈를 이끌어온 제작자 브룩 하이머 역시 참여한다.

현지 매체들은 전작 ‘탑건: 매버릭’(2022)에 출연했던 마일즈 텔러, 글렌 파월, 루이스 풀먼 등의 재합류 가능성에도 주목하고 있다. 전편에서 활약한 신세대 조종사들이 다시 등장할지, 그리고 매버릭이 어떤 리더십을 보여줄지가 관전 포인트로 꼽힌다.

‘탑건’ 시리즈는 1986년 첫 편 탑건을 시작으로 해군 전투기 조종사들의 임무와 우정을 그리며 전 세계적인 사랑을 받아왔다. 톰 크루즈는 이 작품을 통해 단숨에 글로벌 스타로 자리매김했다.

36년 만에 제작된 ‘탑건: 매버릭’은 코로나19 시기 개봉에도 불구하고 국내에서 824만명의 관객을 동원, 전 세계적으로 약 15억 달러(약 2조2000억원)의 흥행 수익을 올리며 극장가 회복을 이끈 대표작으로 평가받는다. 실제 전투기 촬영을 활용한 압도적인 리얼 액션은 관객과 평단의 호평을 동시에 이끌어냈다.

이다연 기자 ida@kmib.co.kr

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