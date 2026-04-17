‘석방 후 첫 재판’ 전광훈, 혐의 부인…“난동 때 자고 있었다”
서울서부지법 폭동 사태 배후 혐의로 재판에 넘겨진 전광훈 사랑제일교회 목사가 석방 후 처음 열린 공판에서 거듭 혐의를 부인했다.
서부지법 형사1단독 박지원 부장판사는 17일 전 목사의 특수건조물침입교사, 특수공무집행방해교사 등 혐의 2차 공판기일을 열었다. 앞서 구속됐던 전 목사는 법원의 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방) 결정으로 풀려난 상태에서 재판을 받고 있다.
발언 기회를 얻은 전 목사는 “당시 저는 자고 있었는데 어떻게 교사를 할 수 있느냐”며 “사건 자체도 출국을 위해 찾은 공항에 가서야 알았다”고 말했다. 또 “경찰 안보수사대가 관련자들을 조사했지만 단 한 명도 나의 지시를 받았다고 진술하지 않았다”며 “이 사건을 나와 연결하는 것은 말이 안 된다”고 덧붙였다. 전 목사는 신앙심을 이용한 심리적 지배와 금전적 지원 등을 통해 측근과 일부 보수 성향 유튜버들을 조직적으로 관리하며, 지난해 1월 19일 발생한 서부지법 난동을 부추긴 혐의를 받는다.
보석 석방 조건 등에 대한 언론의 문제 제기에 대해서도 불만을 내비쳤다. 전 목사는 “지금 나는 오줌도 내 힘으로 못 싸서 의료기기로 강제로 배출하고 있다”며 “목 수술만 세 번을 했고, 목에 철심을 박아 손발이 제대로 움직이지 않는 중환자”라고 주장했다.
앞서 법원은 지난 7일 전 목사가 당뇨병에 따른 비뇨기과 질환으로 주기적인 치료가 필요한 점과 도주 우려가 크지 않은 점 등을 고려해 전 목사에 대한 보석을 허가했다. 보석 조건은 보증금 1억원 납입 및 주거 제한, 사건 관계자와의 직·간접적 의사소통 금지 등이다. 다만 집회 참석 금지는 포함되지 않았다.
전 목사는 지난 12일 서울 종로구 동화면세점 인근에서 열린 ‘전국 주일 연합 예배’에 영상으로 참석해 “우리가 이겼다”며 자신의 무죄를 주장했다. 이에 시민단체들은 그의 발언이 보석 조건 위반과 내란 선동에 해당한다며 서울서부지검에 고발장을 제출했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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