“마취총 단 1발이 적중했다”…긴박했던 늑구 포획작전

포획 이후 건강을 회복 중인 늑대 '늑구'. 대전오월드 제공

수색당국은 인력을 대거 투입해 늑구가 있을 것으로 추정되는 지역 2㎞를 에워쌌다. 하지만 늑구는 5시간이 지나도록 발견되지 않았다. 오후 11시45분이 넘어가면서 늑구가 빠져나갔을 거라 보고 모두가 포기할때쯤, 마지막으로 띄운 드론에 늑구가 포착됐다. 안영동의 한 야산이었다.

늑구가 예민한 상황이었던 만큼 시야에서 벗어나지 않도록 거리를 유지하며 조심스럽게 접근해야만 했다.

최진호 야생생물관리협회 전무이사가 17일 대전오월드에서 늑구 포획작전에 대해 설명하고 있다. 전희진 기자

기민하게 늑구와 접촉을 시도했다.

나무숲에 숨어있던 진 차장은 약 20ｍ 거리에서 마취총을 한 발 발사했다. 마취총은 원래 허벅지를 노리고 발사하는 것이 정석이지만, 허벅지를 노릴 경우

튕겨나갈 가능성이 높았다. 진 차장은 가슴과 목 쪽을 노렸다. 천만 다행으로 마취총은 늑구의 허벅지에 적중했다. 단 한발이었다.

개울 같은 곳에서 멈췄는데 마취된 상태에서 개울에 쓰러질 경우 익사할 가능성도 있었다”며 “마취된 이후 바로 가서 머리를 받쳤는데 호흡 등이 모두 정상이었다. 안정적으로 마취가 됐다고 확신했다”고 말했다.