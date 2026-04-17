“마취총 단 1발이 적중했다”…긴박했던 늑구 포획작전
“오늘도 포기해야 하나 싶었습니다. 이 지역을 벗어났다고 생각했는데 마지막에 늑구가 발견됐죠”
최진호 야생생물관리협회 전무이사는 전날 저녁 늑구가 발견된 이후 포획될 때까지 긴박했던 당시 상황을 전했다. 그는 늑구를 보고는 “지금이 아니면 못잡겠다”는 마음이 들었지만, 유관기관의 도움으로 무사히 늑구를 생포할 수 있었다고 설명했다.
17일 대전시 등 수색당국에 따르면 전날 오후 5시30분쯤부터 늑구를 목격했다는 제보가 연이어 접수되기 시작했다.
당시 회의를 하고 있던 수색당국은 제보를 받자마자 현장에 드론을 띄웠다. 이어 오후 6시18분쯤에는 만성산 정자에서, 다시 침산교에서 늑구를 발견했다는 제보가 들어왔다.
최 이사는 “제보를 받자마자 든 생각이 늑구가 처음 발견됐을 때보다 더 생생해졌다는 느낌이었다”며 “소방 측에 요청해 늑구가 진행할 것으로 예상되는 샛고개길을 막아달라고 요청했다”고 설명했다.
수색당국은 인력을 대거 투입해 늑구가 있을 것으로 추정되는 지역 2㎞를 에워쌌다. 하지만 늑구는 5시간이 지나도록 발견되지 않았다. 오후 11시45분이 넘어가면서 늑구가 빠져나갔을 거라 보고 모두가 포기할때쯤, 마지막으로 띄운 드론에 늑구가 포착됐다. 안영동의 한 야산이었다.
포획작전은 이날 오전 0시17분쯤 안영IC 인근에서 늑구가 포착된 이후부터 본격적으로 시작됐다. 가장 중요한 건 마취총이었다. 마취를 하려면 수의사의 손이 필요했다. 마침 가장 가까운 곳에 수의사인 진세림 국립생태원 동물복지부 차장이 있었다. 다른 구역에 수의사들이 몇 명 더 있었지만 기다릴 수 있는 상황이 아니었다.
최 이사와 진 차장은 블루투스 이어폰을 나눠 끼고 이동할 위치를 드론 기사에게 전달받았다. 늑구가 예민한 상황이었던 만큼 시야에서 벗어나지 않도록 거리를 유지하며 조심스럽게 접근해야만 했다.
늑구는 3일 전 수색당국의 포위망을 빠져나간 때보다 더욱 예민하고 빨라진 상태였다고 한다. 그래서 이들은 3일 전과 달리 조금 더 신중하고 기민하게 늑구와 접촉을 시도했다.
그 순간 늑구가 이들의 존재를 알아채고는 도망을 시도했다. 긴박했던 순간이었지만 나무숲에 숨어있던 진 차장은 약 20ｍ 거리에서 마취총을 한 발 발사했다. 마취총은 원래 허벅지를 노리고 발사하는 것이 정석이지만, 허벅지를 노릴 경우 늑구가 움직이면서 튕겨나갈 가능성이 높았다. 진 차장은 가슴과 목 쪽을 노렸다. 천만 다행으로 마취총은 늑구의 허벅지에 적중했다. 단 한발이었다.
수색당국은 마취총 발사 이후 늑구가 튀어나가듯 움직이는 것을 보고 적중을 확신했다고 한다. 마취총에 맞은 이후에도 늑구는 계속해서 달아났다. 이윽고 마취약이 돌기 시작하면서 늑구의 움직임이 느려졌다. 17일 0시44분, 늑구는 탈출 9일만에 드디어 포획됐다.
진 차장은 “늑구가 개울 같은 곳에서 멈췄는데 마취된 상태에서 개울에 쓰러질 경우 익사할 가능성도 있었다”며 “마취된 이후 바로 가서 머리를 받쳤는데 호흡 등이 모두 정상이었다. 안정적으로 마취가 됐다고 확신했다”고 말했다.
그러면서 “마취총 쏘는 연습을 매일 했다”며 “전국의 모든 수의사들이 같은 마음일 것”이라고 덧붙였다.
포획된 늑구는 혈액검사와 X-레이 검사에서 특별한 이상이 발견되진 않았다. 다만 길이 2.6㎝ 정도의 낚싯바늘이 뱃속에서 발견됐다.
바늘은 위 내부 깊숙한 안쪽에 박혀있었다고 한다. 당국은 늑구가 구조된 직후이고 체력도 약한 상태여서 일단 긴급조치를 하고 안정을 취하도록 했다. 이후 2차 동물병원에 의뢰해서 내시경으로 낚싯바늘을 제거했다. 늑구는 현재 안정을 취하면서 회복하고 있다.
대전시 관계자는 “혈액검사 상에서는 특이사항 없었고 살이 많이 빠지거나 하진 않았다”며 “먹이를 잘 먹으면 금방 회복할 것으로 보인다”고 설명했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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