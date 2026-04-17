무면허 음주운전하다 잠든 40대… 깨우자 500m 도주 끝 검거 (영상)
만덕터널 인근 도로 한복판 정차
경찰 하차 요구 불응 후 500m 도주
무면허·면허취소 수치 음주 확인
무면허 상태로 음주운전을 하다 도로 한복판에서 잠든 40대가 도주 끝에 경찰에 붙잡혔다.
17일 부산경찰청에 따르면 지난 4일 오전 11시8분쯤 부산 만덕1터널 인근 도로에서 “비상등도 켜지지 않은 채 차량이 멈춰 서 있다”는 신고가 접수됐다.
출동한 경찰이 차량 운전석과 조수석을 두드리며 하차를 요구했으나, A씨는 응하지 않고 버티다 갑자기 차량을 몰고 달아났다.
이후 경찰을 따돌리기 위해 주유소 샛길로 빠져 달아나며 약 500m가량 도주하다 앞차를 들이받고 멈춰 섰다.
경찰은 순찰차에 비치된 비상탈출 도구를 이용해 운전석 창문을 부수고 A씨를 검거했다.
조사 결과 A씨는 무면허 상태에서 면허취소 수준의 음주 상태로 운전하다 잠이 든 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨를 도로교통법 위반 혐의로 입건해 정확한 경위를 조사하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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