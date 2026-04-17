[속보]호르무즈 해협 봉쇄 이후 한국 선박 첫 홍해 통과
중동 사태와 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶였던 한국 선박이 처음으로 홍해를 안전하게 빠져나온 것으로 전해졌다.
해양수산부는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 한국 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 17일 밝혔다.
이는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 처음으로, 우회로인 홍해를 통해 국내로 원유를 운송하는 사례라고 설명했다.
통상 한국은 중동산 원유를 호르무즈 해협을 통해 싣고 오는데, 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 막히면서 대체로인 홍해 루트를 활용할 방안을 고심했다.
당초 홍해 루트는 예멘 후티 반군의 존재로 항해가 제한됐지만, 에너지 공급망 위기가 심각해지면서 정부가 홍해 경로 이용을 허가했다.
해수부는 이 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링하며 항해 안전 정보 제공, 선박 및 선사와의 실시간 소통 채널 운영 등 선원과 선박 안전을 지원했다.
이번 홍해 통과는 중동전쟁에 따른 원유 수급 불확실성이 커진 상황에서 정부의 대응이 실제 성과로 이어진 사례라고 해수부는 설명했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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