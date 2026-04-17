김경일 “가짜뉴스·인신공격 도 넘었다”…선거 과열 우려
김경일(사진) 파주시장이 경선 막바지에 불거진 가짜뉴스와 인신공격에 대해 입장을 밝히며 선거 과열 양상에 우려를 나타냈다.
김경일 파주시장은 17일 자신의 SNS를 통해 “파주 정치 역사상 유례를 찾기 어려울 정도로 가짜뉴스와 인신공격이 기승을 부리고 있다”며 “시민들의 피로감도 이미 한계를 넘은 상황”이라고 밝혔다.
이어 “왜 적극적으로 대응하지 않느냐는 지적이 많았지만, 무분별한 공방은 오히려 혼탁한 정치 상황만 부각시킬 수 있다고 판단했다”고 설명했다.
김 시장은 최근 자신을 겨냥한 의혹 제기의 배경으로 일부 인사들의 ‘부탁 거절’을 언급했다.
그는 “시장 취임 이후 부당한 인사청탁과 개입을 차단해왔고, 그 과정에서 특정 요구를 들어주지 않으면서 불만이 쌓인 측면이 있다”며 “이로 인해 자신을 낙선시키려는 움직임까지 생긴 것으로 보인다”고 주장했다.
또한 파주시 행정의 구조적 문제도 지적했다. 김 시장은 “과거 일부 언론인과 지역 정치인들이 학연·지연 등을 바탕으로 인사권과 사업, 허가에 개입하는 관행이 있었다”며 “지난 4년간 이를 끊기 위해 노력했고, 현재는 일정 부분 개선 성과를 냈다”고 강조했다.
다만 이러한 변화 과정에서 발생한 갈등도 인정했다. 그는 “기존 관행이 통하지 않게 되면서 이해관계자들의 반발과 오해가 생겼다”며 “좋은 취지로 설명했음에도 받아들여지지 않는 경우가 많았다”고 밝혔다.
김 시장은 가짜뉴스 대응 방식과 관련해 “일일이 공개 반박하기보다 사실관계를 밝히고, 필요한 경우 사법기관에 판단을 맡기는 것이 바람직하다고 판단했다”고 말했다.
이어 “공개적인 충돌은 시민들에게 불필요한 정치적 소모전만 보여줄 수 있다”고 덧붙였다.
경선을 앞둔 시점에서 김 시장은 “혼탁한 선거로 시민들께 불편을 끼쳐 송구하다”며 “행정 쇄신 과정에서 겪는 불가피한 진통으로 생각한다”고 밝혔다.
그는 “파주시민의 높아진 기대에 맞는 정치와 행정을 위해 변화는 반드시 필요하다”며 “이번 과정이 그 전환점이 되길 바란다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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