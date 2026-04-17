남양주시, 2400억 규모 첫 추경…민생 안정·도시성장 추진
경기 남양주시가 민생 안정과 자족도시 기반 구축을 위해 2400억원 규모의 첫 추가경정예산안을 편성했다.
남양주시는 지난 16일 경기침체 대응과 지역경제 활성화를 위해 2399억원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다. 이에 따라 올해 총예산은 본예산보다 10.2% 증가한 2조5857억원으로 확대될 전망이다.
회계별로는 일반회계가 1534억원 증가한 2조2632억원, 특별회계는 865억원 증가한 3225억원으로 각각 편성됐다.
시는 이번 추경에서 민생경제 회복에 재정을 집중했다. 지역상권 활성화를 위해 남양주사랑상품권 10% 인센티브 지원에 109억원을 편성하는 등 관련 분야에 총 124억원을 투입한다.
사회복지 분야에는 586억원을 반영해 노인 기초연금과 장기요양급여, 결식아동 급식 지원 등 취약계층 보호와 복지안전망 강화에 나선다.
미래 성장 기반 마련을 위한 도시개발과 사회간접자본(SOC) 확충에도 346억원이 투입된다. 이패동 자원순환종합단지 조성, 도시 생활권 계획 수립, 평내 사능천 친수공간 조성 등 도시 경쟁력 강화를 위한 사업이 포함됐다.
교통·도로 분야에는 215억원을 편성해 시민 이동 편의 개선에 나선다. 진접선·별내선 철도 운영 86억원을 비롯해 다산지금지구 공영주차장 건립, 화도 녹촌IC 주변 도로 확장, 진접 중말~철마교차로 도로 확장 등이 추진될 예정이다.
체육·문화 분야에는 146억원, 안전 분야에는 97억원이 각각 반영돼 생활 인프라 확충과 예방 중심의 안전체계 강화도 병행한다.
이번 추경안은 16일부터 27일까지 열리는 제319회 남양주시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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