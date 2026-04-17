“파주시장 후보들, 성매매 집결지 폐쇄 입장 밝혀라”

지방선거 앞두고 파주 시민들 성명 발표

정치적 이해관계로 불법 성 착취 동조 안돼

성매매 집결지 완전 폐쇄 강력 촉구

시민들이 지난 16일 파주시청 본관 계단 앞에서 기자회견을 열고 지방선거에 나선 파주시장 후보들의 성매매 집결지 폐쇄에 대한 입장 표명을 촉구하는 성명서를 발표하고 있다. 독자 제공

시민들은 일부 시장 후보의 행보를 문제 삼으며 공직 후보자의 도덕성과 정책 방향에 대한 입장을 물었다.