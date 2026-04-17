“파주시장 후보들, 성매매 집결지 폐쇄 입장 밝혀라”
지방선거 앞두고 파주 시민들 성명 발표
정치적 이해관계로 불법 성 착취 동조 안돼
성매매 집결지 완전 폐쇄 강력 촉구
경기 파주 성매매 집결지의 완전한 폐쇄를 요구하는 시민들이 6·3 지방선거를 앞두고 시장 후보들의 명확한 입장 표명을 촉구하고 나섰다.
파주 성매매 집결지 폐쇄를 염원하는 시민들은 지난 16일 시청 본관 앞에서 기자회견을 열고 공개 질의 및 성명서를 발표하며, 지방선거에 출마한 시장 후보자들에게 집결지 폐쇄와 아동·청소년 보호에 대한 입장을 밝힐 것을 요구했다.
시민들은 일부 시장 후보의 행보를 문제 삼으며 공직 후보자의 도덕성과 정책 방향에 대한 입장을 물었다.
시민들은 “공직기관 대표 경력의 한 후보가 성매매 업소 운영자의 출판기념회에 참석하고, 집결지 문제를 원점에서 재논의 하겠다는 입장을 밝힌 바 있다”며 성매매 문제에 대한 원칙과 기준을 분명히 제시할 것을 요구했다.
이날 시민들의 성명 발표는 파주시의회 의장을 지낸 손배찬 더불어민주당 파주시장 예비후보가 이달 초 파주 성매매 집결지의 업주가 쓴 저서 ‘나는 포주다’의 출판기념회에 참석해 축하한 것을 계기로 촉발된 것으로 보인다.
이들은 “파주의 미래와 아이들의 권리를 위해 후보자들의 가치관과 정책 방향을 시민 앞에 분명히 드러내야 한다”고 강조했다.
시민들은 성매매 집결지 폐쇄를 단순한 공간 정비가 아닌 ‘인권 회복의 문제’로 규정했다.
특히 통학로와 일상 공간이 성 착취 현장과 맞닿아 있는 현실을 지적하며, 집결지의 완전한 폐쇄와 해당 부지의 공공시설 활용 여부에 대한 찬반 입장을 모든 후보가 명확히 밝혀야 한다고 주장했다.
이들은 성매매가 불법일 뿐 아니라 교육적·인권적 측면에서도 반드시 근절돼야 할 사회 문제라고 강조했다.
특히 “정치적 이해관계에 따라 성 착취 산업에 동조하는 모습은 아이들에게 잘못된 메시지를 줄 수 있다”며 시장 후보로서의 책임 있는 태도를 촉구했다.
아울러 파주의 교육 환경과 도시의 품격을 언급하며 “아이들에게 사람은 수단이 아니며 성은 거래 대상이 아니라는 가치를 가르쳐야 한다”고 강조했다.
그러면서 “시장 후보가 성매매 업주들의 이해관계에 동조한다면 시민의 도덕적 기준과 교육적 가치가 훼손될 수 있다”고 지적했다.
시민들은 “시장은 시민의 삶을 우선해야 하며 특정 세력의 이해관계에 줄 서서는 안 된다”며 “후보자들의 답변 또는 침묵이 선거에서 중요한 판단 기준이 될 것”이라고 밝혔다.
이어 “파주 성매매 집결지는 반드시 완전히 폐쇄돼야 하며, 이는 아이들과 시민을 위한 최소한의 책임”이라고 거듭 강조했다.
한편, 김경일 파주시장은 취임 직후 성매매 집결지 정비를 1호 결재로 추진했다. 파주시는 현재까지 82개동 중 78개동을 정비하는 등 95% 이상의 정비율을 기록하며 폐쇄를 지속적으로 추진하고 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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