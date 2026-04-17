치매 노모 살해한 60대 아들 ‘징역 6년’
치매를 앓던 노모를 살해한 혐의로 기소된 60대 아들이 법원에서 징역 6년을 선고받았다.
광주지법 형사11부(부장판사 김송현)는 17일 존속살해 혐의로 구속 기소된 A씨(63)에게 이같이 선고했다. 앞서 검찰은 징역 20년을 구형했다.
A씨는 지난 1월 13일 전남 장성군의 선산 인근에서 80대 모친을 목 졸라 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
당시 경찰은 타지에 사는 가족으로부터 “어머니가 귀가하지 않는다”는 취지의 신고를 받고 수색에 나서 이튿날 A씨를 긴급체포했다. A씨가 몰던 트럭 적재함에서 모친 시신이 발견됐다.
일용직 노동자인 A씨는 트럭에서 어머니와 함께 생활해 온 것으로 알려졌다. A씨는 조사 과정에서 장남으로 오랫동안 모친을 부양했으며 약 5년 전부터 치매 증상이 점차 심해져 간병 고통을 겪었다고 진술했다.
재판 과정에서 A씨는 범행을 모두 인정했다. 유가족은 선처를 호소했다.
재판부는 “피고인이 충동적으로 범행한 것으로 보이며, 고통 사정은 참작되지만 존속살인은 정당화될 수 없는 중대한 범죄”라고 양형 이유를 설명했다.
광주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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