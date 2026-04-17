펄어비스 ‘검은사막’, 직접 서비스 7주년 기념 부산 모험가 초청 행사
펄어비스가 ‘검은사막’ 530 직접 서비스 7주년을 기념해 ‘모험가 오아시스 길드의 밤 in 부산’ 행사를 다음 달 30일 개최한다.
‘검은사막’은 2019년 5월 30일 펄어비스가 국내 직접 서비스를 시작한 이후 매년 기념일에 맞춰 모험가들과 추억을 공유하는 행사를 진행해왔다. 올해는 직접 서비스 7주년을 맞아 길드원과 함께 참여할 수 있는 행사로 기획됐으며 총 100명의 모험가를 초청해 ‘시그니엘 부산’에서 진행된다.
참여를 희망하는 모험가는 길드원과 최소 2명에서 최대 6명까지 팀을 구성해 오는 26일까지 신청할 수 있다. 신청 조건은 길드 창설 1년 이상이어야 하고 가문 명성 1만 이상 또는 가문 누적 플레이 시간 1만 시간 이상이어야 한다. 또한 최근 2주 내 게임 접속 기록이 있어야만 신청이 가능하다.
‘모험가 오아시스 길드의 밤 in 부산’ 행사는 저녁 만찬과 함께 최현우 마술사의 특별 공연으로 구성된다. 길드 단위 참여라는 특성에 맞춰 현장에서는 길드 대항전과 다채로운 팀 기반 프로그램도 함께 진행될 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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