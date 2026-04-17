[속보] 종합특검, ‘계엄 가담 의혹’ 해양경찰청 등 압수수색
2차 종합특검이 12·3 비상계엄 가담 의혹과 관련해 해경을 압수 수색하고 있다.
종합특검은 17일 언론 공지를 통해 “이날 오전 10시부터 해경 등에 대한 압수 수색 영장을 집행 중”이라고 밝혔다. 비상계엄 당시 해경의 가담 여부를 확인하기 위해서다.
종합특검은 “압수 수색 대상은 해양경찰청 내 청·차장실과 정보외사국, 수사국 내 사무실, 피의자 안성식 전 해경 기획조정관의 관사 등”이라고 했다.
앞서 내란 특검은 지난해 10월 안 전 조정관을 계엄 사태 당시 파출소 청사 방호를 위한 총기 휴대 검토와 계엄사령부 인력 파견 등을 주장한 혐의로 조사했지만, 최종적으로 무혐의 처분했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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