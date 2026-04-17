부산 ‘급성약물중독 이송체계’ 안착…3개월간 325명 치료 연계
부산시가 올해 처음 도입한 급성약물중독응급환자 이송체계가 시행 3개월 만에 안정적으로 정착하며 가시적인 성과를 내고 있다.
부산시는 17일 ‘급성약물중독 투 트랙 순차진료체계(TTTS)’를 지난 1월 12일부터 3월 31일까지 79일간 운영한 결과, 총 325명의 환자가 해당 체계를 통해 신속하게 의료기관으로 이송돼 진료를 받았다고 밝혔다.
이 사업은 시와 부산응급의료지원단이 총괄하고, 부산소방재난본부와 응급의료기관 11곳이 함께 참여한다.
환자 중증도에 따라 중증치료기관(동아대병원, 부산대병원, 인제대 해운대백병원, 인제대 부산백병원)과 경증치료기관(고신대복음병원, 대동병원, 동래봉생병원, 부산성모병원, 부산의료원, 좋은강안병원, 좋은삼선병원)으로 나눠 순차적으로 이송·진료하는 방식이다.
운영 결과 중증환자 172명, 경증환자 153명으로 집계됐으며, 하루 평균 4.1명의 환자가 이송돼 진료를 받았다. 특히 병원 수용 거부나 이송 지연으로 환자가 여러 의료기관을 전전하던 기존 문제를 상당 부분 해소한 것으로 평가된다.
경증 환자는 우선 경증치료기관에서 진료 후 필요시 중증치료기관으로 전원되며, 중증 환자는 초기부터 적정 병원으로 곧바로 이송된다. 이를 통해 응급실 과밀화를 완화하고, 중증·경증 환자를 분산 치료하는 구조가 현장에서 작동하고 있다는 분석이다.
또 치료 이후에는 응급의료기관에서 정신건강 위험군으로 분류된 환자를 16개 구·군 정신건강복지센터와 연계해 상담과 치료를 이어가도록 하는 등 사후관리 체계도 함께 운영 중이다.
시는 지난 3월 추가경정예산 반영을 통해 사업 기반을 강화했으며, 향후 운영 성과를 토대로 국비 지원사업 전환도 추진할 계획이다.
시는 이날 소방재난본부, 응급의료기관 등 관계기관 간담회를 열고 1분기 운영 성과를 공유하고, 이송·수용 과정의 개선 방안을 논의했다.
조규율 부산시 시민건강국장은 “이번 순차진료체계는 현장에서 실제로 작동하며 환자 이송 지연 문제를 개선하고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “데이터 기반으로 응급의료체계를 지속 보완해 시민이 체감할 수 있는 응급의료 안전망을 강화하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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