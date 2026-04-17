이훈기 “KT, 마이크로소프트에 넘어가는 국민 데이터 어떻게 관리하나”

이훈기 더불어민주당 의원, KT-MS 데이터 이관 불투명성 지적

“계약 내용·비용·종속성 국민 앞에 공개하라”

박윤영 KT 대표에 토탈영업TF 후속 조치 촉구

이훈기 더불어민주당 의원이 지난 16일 국회에서 기자회견을 열고 마이크로소프트(MS)와의 계약에서 넘어가는 국민 데이터 관리 방식을 공개하라고 요구하고 있다.

김영섭 전 KT 대표이사 체제에서 추진된 KT와 MS간 계약은 KT의 통신관련 모든 서비스를 마이크로소프트의 네트워크 서비스 체계로 이관하겠다는 게 핵심”이라며 “

수조 원에 달하는 자금 지급 관계도 불투명하고, MS로 옮겨지는 국민들의 각종 통신 데이터는 어떻게 관리되는 것인지 확실한 것이 없다”고 지적했다.

함께 기자회견에 나선 고기석 공공운수노조 수석부위원장과 김미영 KT 새노조 위원장 등은 “구조조정 과정이 노동자들에게 심각한 상처를 남겼다”며

해체 이후에도 전환배치, 사과, 배상, 재발방지 조치가 뒤따라야 한다고 요구했다.