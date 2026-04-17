이훈기 “KT, 마이크로소프트에 넘어가는 국민 데이터 어떻게 관리하나”
이훈기 더불어민주당 의원, KT-MS 데이터 이관 불투명성 지적
“계약 내용·비용·종속성 국민 앞에 공개하라”
박윤영 KT 대표에 토탈영업TF 후속 조치 촉구
이훈기 더불어민주당 의원이 KT와 마이크로소프트(MS)와의 전략적 파트너십 및 클라우드 계약에서 발생하는 국민 데이터 이관 작업의 불투명성을 지적했다.
이 의원은 지난 16일 국회에서 기자회견을 열고 “김영섭 전 KT 대표이사 체제에서 추진된 KT와 MS간 계약은 KT의 통신관련 모든 서비스를 마이크로소프트의 네트워크 서비스 체계로 이관하겠다는 게 핵심”이라며 “수조 원에 달하는 자금 지급 관계도 불투명하고, MS로 옮겨지는 국민들의 각종 통신 데이터는 어떻게 관리되는 것인지 확실한 것이 없다”고 지적했다.
그러면서 “MS와 어떤 계약을 맺었는지, 어떤 정보가 어디에 저장되고 누구의 법률 체계 아래 놓이는지, 장기적으로 어떤 비용과 종속을 감수하게 되는지 국민과 국회앞에 공개하라”고 촉구했다.
또 KT의 토탈영업TF 해체를 환영하며 박윤영 KT 대표 체제의 후속 조치를 요구했다. 토탈영업TF는 2024년 말 KT의 구조조정 과정에서 신설된 조직으로, 희망퇴직이나 자회사 전출을 동의하지 않는 인력 2300여명을 현장 영업에 투입시켜 왔다. 토탈영업TF 직원들은 급격한 근무환경 변화로 인한 스트레스 등으로 조직 창설 이후 지금까지 6명의 직원이 목숨을 잃었다. 이 의원은 KT새노조 측과 함께 그간 토탈영업TF의 문제를 지속적으로 제기해 왔다.
KT는 최근 토탈영업TF 직원들의 근무지 재배치를 마무리했다. 사실상 TF가 해체된 셈이다. 함께 기자회견에 나선 고기석 공공운수노조 수석부위원장과 김미영 KT 새노조 위원장 등은 “구조조정 과정이 노동자들에게 심각한 상처를 남겼다”며 해체 이후에도 전환배치, 사과, 배상, 재발방지 조치가 뒤따라야 한다고 요구했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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